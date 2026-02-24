 Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028 - Chilevisión
Minuto a minuto
“Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 J.A. Kast por tensión entre Chile y EEUU: “Hay que aclarar muchas situaciones” Anulado en 48 horas: Destapan que ministro Muñoz otorgó concesión de cable submarino con China Hallan cadáver de excursionista de 18 años en Parque Llenquimau en Cochamó: Habría caído 60 metros Joven con Síndrome de Tourette acusa burlas en el Metro: “No puedo dejar que me pare la vida”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 09:49

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

El Bono al Trabajo de la Mujer es uno de los aportes económicos que entrega el Estado de forma mensual o anual a mujeres trabajadoras que pertenezcan al 40% más vulnerable del RSH y cumplan otros requisitos establecidos.

Publicado por CHV Noticias

El Bono al Trabajo de la Mujer consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que se encuentren en los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). 

De acuerdo al calendario establecido para el 2026, este viernes 27 de febrero se realizará el segundo pago del año a quienes cumplan con los respectivos requisitos. 

Es por eso que a continuación te detallamos cómo saber si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer y cuánto es el monto al que podrías acceder. 

Bono al Trabajo de la Mujer: Requisitos para acceder al beneficio

Para ser beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer debes cumplir con los siguientes requisitos establecidos: 

  • Tener entre 25 y 59 años de edad.
  • Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
  • No registrar solicitudes pendientes como el Subsidio al Empleo Joven.

Cabe precisar que, si trabajas de manera independiente, deberás acreditar rentas para el año en que solicitas el bono. Asimismo, es fundamental no registrar retrasos en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

Este es el monto del Bono al Trabajo de la Mujer

El apoyo estatal considera un aporte monetario de $44.157 en febrero y en los siguientes meses, alcanzando así un monto anual de $678.028

Para saber si puedes ser beneficiaria del BTM, puedes consultar ingresando tu RUT en el sitio web del Sence o haz click en la siguiente imagen.

Imagen foto_00000001

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

“No nos llamen más”: Integrante de Reggaeton Boys alzó la voz tras investigación a Gyvens Laguerre por sicariato

David Versailles hizo hincapié en que Gyvens no forma parte de la agrupación hace años y aseguró que ser vinculados a él, afecta gravemente de manera laboral y por ende, también en lo económico.

24/02/2026

Marcial Tagle desata ola de reacciones al presentar a su nueva pareja: “Se parece mucho a su ex”

El actor compartió una fotografía con quien sería su nueva polola. El anuncio fue celebrado por colegas del intérprete, pero hubo usuarios que remarcaron su parecido con Luz Valdivieso.

24/02/2026

A un día de la hospitalización de Lenwa Dura: Tiro de Gracia se llena de críticas tras agendar show en Concepción

La presentación es encabezado por Juan Sativo, dado que es él quien ganó la batalla legal por los derechos de autor de la banda de hip hop.

24/02/2026

“No le debo respeto...”: Juan Sativo causa polémica por publicaciones tras hospitalización de Lenwua Dura

En las imágenes, el rapero se refiere a la difamación, las faltas de respeto y el karma.

24/02/2026