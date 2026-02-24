Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028 - Chilevisión

El Bono al Trabajo de la Mujer es uno de los aportes económicos que entrega el Estado de forma mensual o anual a mujeres trabajadoras que pertenezcan al 40% más vulnerable del RSH y cumplan otros requisitos establecidos.

El Bono al Trabajo de la Mujer consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que se encuentren en los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

De acuerdo al calendario establecido para el 2026, este viernes 27 de febrero se realizará el segundo pago del año a quienes cumplan con los respectivos requisitos.

Es por eso que a continuación te detallamos cómo saber si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer y cuánto es el monto al que podrías acceder.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Bono al Trabajo de la Mujer: Requisitos para acceder al beneficio

Para ser beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer debes cumplir con los siguientes requisitos establecidos:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

No registrar solicitudes pendientes como el Subsidio al Empleo Joven.

Cabe precisar que, si trabajas de manera independiente, deberás acreditar rentas para el año en que solicitas el bono. Asimismo, es fundamental no registrar retrasos en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

Este es el monto del Bono al Trabajo de la Mujer

El apoyo estatal considera un aporte monetario de $44.157 en febrero y en los siguientes meses, alcanzando así un monto anual de $678.028.

Para saber si puedes ser beneficiaria del BTM, puedes consultar ingresando tu RUT en el sitio web del Sence o haz click en la siguiente imagen.