A un día de la hospitalización de Lenwa Dura: Tiro de Gracia se llena de críticas tras agendar show en Concepción - Chilevisión

 A un día de la hospitalización de Lenwa Dura: Tiro de Gracia se llena de críticas tras agendar show en Concepción
24/02/2026 11:42

A un día de la hospitalización de Lenwa Dura: Tiro de Gracia se llena de críticas tras agendar show en Concepción

La presentación es encabezado por Juan Sativo, dado que es él quien ganó la batalla legal por los derechos de autor de la banda de hip hop.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Tiro de Gracia se llenó de críticas en redes sociales tras haber agendado un show en Concepción a un día de la hospitalización de Amador Sánchez, también conocido como Lenwa Dura, exintegrante de la banda.

La situación se dio luego de que Sánchez se despidiera de sus seguidores, acusando mensajes de odio e imposibilidad de trabajar tras su salida de la agrupación y posterior batalla legal por los derechos de autor de Tiro de Gracia, la cual perdió frente a Juan Sativo.

Las críticas a Tiro de Gracia

En ese momento, Lenwa Dura, quien padece de depresión, hizo una transmisión en vivo donde se inyectó una pluma de insulina. El rapero logró ser rescatado por Carabineros y fue hospitalizado de urgencias en el Hospital Padre Hurtado.

Al respecto, en las últimas horas, el bar ubicado en Concepción promocionó el show que Juan Sativo realizará, dado que es él quien obtuvo los derechos de autor y la función se llevará a cabo el próximo 6 de marzo. 

"Ni por cerveza gratis iría", "Qué inoportuno", "Me lo pierdo sin falta", "Eso jamás será Tiro de Gracia", "Sería mejor que bajaran a este tipo y llevaran a Lenwa Dura" y "Qué falta de respeto promocionar esto, sabiendo lo que pasó", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación.

Cabe destacar que Juan Sativo no se ha referido directamente a lo sucedido con su excompañero de agrupación, pero sí lanzó polémicos mensajes durante la noche del lunes, donde habla de karma, difamación y no sentir empatía o compasión por quienes hacen daño a otros.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Imagen foto_00000002

