Cuándo se presenta Mon Laferte en Viña 2026: Día y hora del show - Chilevisión

Una de las presentaciones más esperadas será la que la cantante nacional ofrezca la penúltima noche del certamen viñamarino.

El Festival de Viña 2026 se alista para recibir hoy la tercera de las seis noches del certamen viñamarino, cuando aún resta por ver y disfrutar muchas presentaciones esperadas por el público.

Quizás una de las que más expectación genera en la gente será la que estará a cargo de la cantautora nacional Mon Laferte, una de las máximas estrellas de la música chilena a nivel internacional.

¿Cuándo se presenta Mon Laferte en Viña 2026?

La intérprete chilena se subirá al escenario de la Quinta Vergara el próximo jueves 26 de febrero, durante la quinta noche de Viña 2026.

No está del todo claro el horario de su show, el que deberá esperar el desarrollo de las competencias folclóricas e internacionales, programadas inmediatamente antes de su aparición.

Luego del show de Mon Laferte, la jornada continuará con la rutina de humor de Piare con P y la presentación de Yandel Sinfónico.

Setlist Mon Laferte en Viña 2026

El listado de canciones que interpretará la cantante chilena-mexicana no se ha hecho público aún, pero muchos esperan que siga la línea de su reciente tour Femme Fatale 2026.

De acuerdo a Setlist.fm, durante su último concierto, llevado a cabo en Veracruz, México, la cantante interpretó 20 canciones, entre las que destacan composiciones de sus últimos discos y, por supuesto, sus mayores éxitos. Acá la lista: