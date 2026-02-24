 Conmoción en Alto Hospicio: Hallan cuerpo calcinado al interior de una fosa abandonada - Chilevisión
24/02/2026 14:22

Conmoción en Alto Hospicio: Hallan cuerpo calcinado al interior de una fosa abandonada

El operativo se originó luego de que un vecino del sector alertara sobre la presencia del cadáver y realizara una denuncia dando cuenta del hallazgo.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas, se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado al interior de una fosa séptica en Alto Hospicio, Región de Tarapacá.  

De acuerdo a la información preliminar, el lugar donde fue encontrado el cadáver se encontraba abandonado y fue un testigo quien alertó la presencia del cuerpo en la zona. 

Personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron instruidos por la Fiscalía para realizar las primeras indagaciones del caso.

Investigan hallazgo de cuerpo calcinado en Alto Hospicio 

Según las primeras diligencias realizadas por la PDI e informadas por el Ministerio Público, se trataría de un cadáver cuya data de muerte sería de al menos dos días

Un antecedente que deberá ser confirmado por el Servicio Médico Legal mientras se trabaja en establecer la identidad de la víctima y las causas de su muerte. 

