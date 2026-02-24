“No le debo respeto...”: Juan Sativo causa polémica por publicaciones tras hospitalización de Lenwua Dura - Chilevisión

En las imágenes, el rapero se refiere a la difamación, las faltas de respeto y el karma.

Durante la noche de este lunes, Juan Sativo, integrante de Tiro de Gracia, compartió polémicas publicaciones luego de que se diera a conocer que Lenwa Dura, exmiembro de la agrupación, había sido internado de urgencia.

Esto, luego de haberse inyectado una pluma de insulina en el marco del cuadro depresivo que enfrenta desde la separación de Tiro de Gracia, la batalla legal posterior por los derechos de autor y los problemas económicos que le trajo.

¿Qué dijo Juan Sativo?

Aunque no se refirió directamente a Lenwa Dura, Juan Sativo publicó una serie de imágenes con polémicas frases, las cuales señalan: "Estar alejado de chismes, gente problemática, dramas innecesarios, malos amigos, relaciones vacías y gente falsa es una bendición".

La siguiente fotografía indica: "Para llevarse bien, no se necesitan las mismas ideas, se necesita el mismo respeto" y luego agrega: "Quien no logra derribarte, intenta influenciar a otros para que te odien".

Minutos más tarde, Juan Sativo compartió dos videos de otros usuarios donde se habla sobre "depredadores sociales" y otro que plantea que la difamación se vincula a personas "psicópatas" y "narcisistas".

"Creyeron que destruir tu nombre los haría brillar, pero no contaban con que el tiempo premia el alma, no la lengua", menciona otra de las imágenes compartidas por el rapero.

Acto seguido, arremetió con todo: "No le debo respeto a quien se burló de mí, no le debo empatía a quien me dañó con intención, no le debo lástima a quien sabía lo que hacía y no le importó. No le deseo mal. La vida ya se encarga de poner todo en su lugar".

Para este punto, las publicaciones tenían mensajes más directos, pero sin mencionar directamente a Lenwa Dura y decían frases como: "Cuando destruyas la vida de alguien con mentiras, tómalo como un préstamo porque te será devuelto con intereses".

Cabe destacar que la primera separación de Tiro de Gracia se produjo en 2007, luego regresaron en 2013 y los problemas entre Juan Sativo y Lenwa Duran se mantuvieron, por lo que en 2019 se produce el quiebre definitivo, que terminó con una batalla legal en la que se le otorgaron todos los derechos del nombre de la agrupación a Juan Sativo.

Revisa las publicaciones de Instagram: