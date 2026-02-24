Atención: Sernac alerta sobre cargadores portátiles que podrían provocar incendio - Chilevisión

De acuerdo a lo informado por el organismo, al menos 113 unidades ya fueron vendidas entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Asimismo, detallaron que cada usuario deberá solicitar el respectivo reembolso de dinero.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) difundió una alerta de seguridad por la comercialización de un artículo electrónico utilizado como fuente de energía.

En concreto, la entidad apunta a una fuente de alimentación de emergencia, que presentaría un posible defecto de fabricación.

Asimismo, el organismo detalló que esta falla "provoca un sobrecalentamiento y supone un riesgo de incendio para los consumidores".

"Si lo tienes, deja de usarlo y solicita reembolso al correo electrónico notices@forzaups.com", indicaron a través de su cuenta oficial de X.

Sernac alerta por cargadores con alto riesgo de provocar un incendio

De acuerdo a lo comunicado por la entidad estatal, se trata del dispositivo Power Bank de la empresa Forza, modelo DC-350 USBP.

En la misma línea, argumentaron técnicamente que la alerta se origina "debido a un defecto de fabricación, en algunas circunstancias, puede haber un desequilibrio en una de las celdas de las baterías de litio".

Detallando que lo anterior "provoca que pueda sobrecalentarse y supone un riesgo de incendio para los consumidores".

¿Qué hacer si tengo un producto con alerta de seguridad?

Según el protocolo informado por Sernac, quienes posean un producto afectado por alerta de seguridad deberán:

Dejar de utilizarlo inmediatamente y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación u otros productos.

Contactar al proveedor vía email: notices@forzaups.com.

Solicitar el reembolso o la restitución.