Permiso de circulación 2026: revisa el precio exacto con tus datos aquí - Chilevisión

21/02/2026 16:41

Permiso de circulación 2026: revisa el precio exacto con tus datos aquí

El SII ya publicó la nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados. A continuación te detallamos cómo conocer el valor exacto de tu permiso de circulación antes de pagarlo.

Publicado por CHV Noticias

Restan solo semanas para que comience el mes de marzo y con eso el pago del permiso de circulación 2026, por parte de los conductores a nivel nacional. 

Dado lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya publicó de forma oficial la nómina de tasación fiscal vigente para este 2026.

En ella, podrás consultar el precio que deberás pagar por el permiso este año, dependiendo de las características y el año de tu vehículo. 

Para realizar el trámite debes tener los siguientes documentos: Permiso de circulación 2025, SOAP (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales), revisión técnica y certificado de homologación.

Permiso de circulación 2026: Revisa con tus datos cuánto vale

Para revisar cuánto tendrás que pagar por el permiso de circulación 2026, debes realizar los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página del SII.
  • Completar la información de tu vehículo, indicando primero su categoría. Las opciones son: liviano, moto o pesado.
  • Luego tendrás que rellenar la información relacionada con marca, modelo, versión y año de fabricación del vehículo.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web del SII

Cómo pagar el permiso de circulación 2026 online y presencial en tu municipio 

El trámite del permiso de circulación 2026 debe realizarse en el respectivo municipio en el que fue otorgado. Dependiendo de la municipalidad, existen dos formas para realizar el trámite:

Online:

  • Ingresa al sitio web de la municipalidad donde pagaste el permiso en el 2025.

  • Haz click en la opción "Permiso de Circulación".

  • El sistema solicitará ingresar la patente del vehículo y subir el SOAP, revisión técnica y multas (REPU) automáticamente.

  • Se verifican los documentos y que no haya multas y se despliega la pestaña para realizar el pago web. 

Mientras que quienes deseen hacerlo de manera presencial:

  • Debes acudir a la Dirección de Tránsito de la comuna o a puntos habilitados.
  • Presenta el permiso de circulación anterior, SOAP, revisión técnica y certificado de homologación.
  • Realiza el pago en efectivo o con tarjeta.
