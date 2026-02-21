 Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños - Chilevisión
21/02/2026 12:50

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

Publicado por Josefina Vera

Una desafortunada situación vivió el locutor de radio, Karol Lucero, luego de lucirse en redes sociales andando en motos de agua por Algarrobo.

Sin embargo, lo que el comunicador aparentemente no sabía era que las máquinas eran robadas y no eran del sujeto que las arrendaba en El Canelillo.

Así descubrieron que moto de agua usada por Lucero era robada

Una seguidora de Karol vió sus posteos veraneando y se percató que la moto de agua era idéntica a una que le habían robado a su tío durante el 2025 en el Lago Rapel, según indicó el diario El Líder de San Antonio.

Ante esto, el supuesto dueño de la moto de agua acudió a Carabineros y les mostró el posteo de Karol Lucero como prueba.

Con esta información, la SIP de la 3ra comisaría de Algarrobo y la 5ta comisaría de Peumo lograron la detención de un hombre de 55 años, quien tenía en su poder cuatro motos de agua y una lancha con sus cifras identificatorias adulteradas para arrendarlas.

Cabe destacar que todas las maquinas requisadas fueron avaluadas en más de $80 millones.

