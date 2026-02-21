El calor no da tregua: Anuncian hasta 34° para este fin de semana en 5 regiones del país - Chilevisión

A continuación te detallamos las temperaturas máximas que se presentarán este sábado y domingo en cada sector de las regiones con alerta.

El sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio a conocer una alerta por Altas Temperaturas para cinco regiones del país, en donde los termómetros podrían incluso llegar a los 34°, según el sector.

De acuerdo con el anuncio, a contar de la tarde de este sábado 21 de febrero se haría presente el calor y duraría hasta la tarde del día domingo 22.

Regiones afectadas por altas temperaturas

Región Metropolitana día domingo 22

Cordillera Costa: 31°-33°

31°-33° Valle: 32°-34°

32°-34° Precordillera: 32°-34°

Región de O'Higgins día sábado 21

Cordillera Costa: 31°-33° Valle: 32°-34° Precordillera: 32°-34°



Región de O'Higgins día domingo 22

Cordillera Costa: 31°-33° Valle: 32°-34° Precordillera: 32°-34°



Región del Maule día sábado 21

Cordillera Costa: 30°-32° Valle: 31°-33° Precordillera: 31°-33°



Región del Maule día domingo 22

Cordillera Costa: 30°-32° Valle: 32°-34° Precordillera: 32°-34



Región del Ñuble día sábado 21

Cordillera Costa: 30°-32° Valle: 32°-34° Precordillera: 32°-34°



Región del Ñuble día domingo 22

Cordillera Costa: 30°-32° Valle: 32°-34° Precordillera: 32°-34°



Región del Biobío día sábado 21

Cordillera Costa: 30°-32° Valle: 32°-34° Precordillera: 32°-34°



Región del Biobío día domingo 22