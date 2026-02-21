 El calor no da tregua: Anuncian hasta 34° para este fin de semana en 5 regiones del país - Chilevisión
21/02/2026 11:31

El calor no da tregua: Anuncian hasta 34° para este fin de semana en 5 regiones del país

A continuación te detallamos las temperaturas máximas que se presentarán este sábado y domingo en cada sector de las regiones con alerta.

Publicado por Josefina Vera

El sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio a conocer una alerta por Altas Temperaturas para cinco regiones del país, en donde los termómetros podrían incluso llegar a los 34°, según el sector.

De acuerdo con el anuncio, a contar de la tarde de este sábado 21 de febrero se haría presente el calor y duraría hasta la tarde del día domingo 22.

Regiones afectadas por altas temperaturas

Región Metropolitana día domingo 22

  • Cordillera Costa: 31°-33°
  • Valle: 32°-34°
  • Precordillera: 32°-34°

Región de O'Higgins día sábado 21

    • Cordillera Costa: 31°-33°
    • Valle: 32°-34°
    • Precordillera: 32°-34°

Región de O'Higgins día domingo 22

    • Cordillera Costa: 31°-33°
    • Valle: 32°-34°
    • Precordillera: 32°-34°

Región del Maule día sábado 21

    • Cordillera Costa: 30°-32°
    • Valle: 31°-33°
    • Precordillera: 31°-33°

Región del Maule día domingo 22

    • Cordillera Costa: 30°-32°
    • Valle: 32°-34°
    • Precordillera: 32°-34

Región del Ñuble día sábado 21

    • Cordillera Costa: 30°-32°
    • Valle: 32°-34°
    • Precordillera: 32°-34°

Región del Ñuble día domingo 22

    • Cordillera Costa: 30°-32°
    • Valle: 32°-34°
    • Precordillera: 32°-34°

Región del Biobío día sábado 21

    • Cordillera Costa: 30°-32°
    • Valle: 32°-34°
    • Precordillera: 32°-34°

Región del Biobío día domingo 22

    • Cordillera Costa: 30°-32°

