“Les voy a contar la verdad”: Por primera vez Sammis Reyes se refiere a comentada foto en el nacimiento de su hija - Chilevisión

El exjugador de la NFL comentó a la foto del nacimiento de su hija que se masificó en redes sociales, donde hasta memes aparecieron por el bíceps del actual influencer.

Sammis Reyes y Emilia Dides fueron una de las parejas que desfilaron por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.

El exjugador de la NFL y la ex Miss Chile tuvieron su momento con la prensa y uno de los temas que se tocó es la viralziación de una foto en el nacimiento de su hija.

Sammis Reyes explica foto del apego con su hija

Cabe señalar que en redes sociales se masificó y hasta aparecieron memes del exdeportista por estar sin polera y mostrar su enorme biceps en el nacimiento de la pequeña.

"¿Puedo ser honesto? La foto la sacó la mánager de la Emilia y es un pantallazo de un video, ahora que se hayan fijado en mi bíceps es otra cosa", partió declarando.

"Les voy a contar la verdad, fue una instancia donde habíamos pasado cuatro horas y nuestra guagua tenía problemas en los pulmones y yo estaba un poco triste y no había visto a la Emilia hace cuatro horas. Entonces la enfermera me pidió que me sacara la ropa para hacer apego con la guagua y después de todo ese proceso le pasé la Mía (hija) a Emilia por primera vez y fue grabado y de ahí se sacó la famosa foto", afirmó.