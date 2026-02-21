“Les voy a contar la verdad”: Por primera vez Sammis Reyes se refiere a comentada foto en el nacimiento de su hija - Chilevisión

El exjugador de la NFL comentó a la foto del nacimiento de su hija que se masificó en redes sociales, donde hasta memes aparecieron por el bíceps del actual influencer.
Sammis Reyes y Emilia Dides fueron una de las parejas que desfilaron por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.
El exjugador de la NFL y la ex Miss Chile tuvieron su momento con la prensa y uno de los temas que se tocó es la viralziación de una foto en el nacimiento de su hija.
Cabe señalar que en redes sociales se masificó y hasta aparecieron memes del exdeportista por estar sin polera y mostrar su enorme biceps en el nacimiento de la pequeña.
"¿Puedo ser honesto? La foto la sacó la mánager de la Emilia y es un pantallazo de un video, ahora que se hayan fijado en mi bíceps es otra cosa", partió declarando.
"Les voy a contar la verdad, fue una instancia donde habíamos pasado cuatro horas y nuestra guagua tenía problemas en los pulmones y yo estaba un poco triste y no había visto a la Emilia hace cuatro horas. Entonces la enfermera me pidió que me sacara la ropa para hacer apego con la guagua y después de todo ese proceso le pasé la Mía (hija) a Emilia por primera vez y fue grabado y de ahí se sacó la famosa foto", afirmó.