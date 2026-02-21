 “Me da lo mismo”: La fría reacción de Luis Jiménez en su encuentro con Coté López en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
“EEUU quiere mantener el monopolio”: Exembajador en China reacciona a cancelación de visas EXCLUSIVO | A casi un año del crimen: Quién es el nuevo detenido por asesinato de empresario Jaime Solanes Tras muerte de pareja en explosión: Municipalidad de Renca decreta tres días de duelo comunal Incendio forestal afectó a una hacienda en Puente Alto: SEC reporta 34 mil clientes sin luz Masivo corte de luz afecta a comunas en la RM: Estas son las zonas afectadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 11:36

“Me da lo mismo”: La fría reacción de Luis Jiménez en su encuentro con Coté López en la Gala de Viña 2026

Al exjugador de la Selección Chilena se le preguntó por su reencuentro con su expareja Coté López, quien llegó acompañada de su actual novio. 

Luis Jiménez volvió a la Gala de Viña luego de su comentada participación del año pasado, cuando abandonó el evento antes de desfilar por problemas en la organización. 

"El año pasado me fui, pero yo no tuve ningún problema, ahí el ambiente estaba bastante tenso, pero yo no reclamé no dije nada", afirmó el "Mago". 

Luis Jiménez y relación de Coté López: "Me da lo mismo"

Al exjugador de la Selección Chilena se le preguntó por su reencuentro con su expareja Coté López, quien llegó acompañada de su actual novio. 

"Sí, sí, nos topamos, nos saludos, sí, de lejos", fueron las escuetas palabras del exfutbolista, quien también fue consultado por los comentarios en redes en referencia a la diferencia de edad de ella con su nueva pareja (8 años mayor). "Me da lo mismo, cada uno es libre de hacer lo que quiere", afirmó. 

Una persona que estuvo ahí y vio el reencuentro fue Cecilia Gutiérrez: "Fue frío, no se miraron… Después cuando ella pasó por la alfombra con el pololo, él como que se puso a tomar selfies, a mirar para otro lado, como que no quiso mirar", señaló la periodista.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Permiso de circulación 2026: revisa el precio exacto con tus datos aquí

Lo último

Lo más visto

Incendio forestal afectó a una hacienda en Puente Alto: SEC reporta 34 mil clientes sin luz

De acuerdo a lo informado por Senapred, la emergencia se produjo en un sector cercano a zonas pobladas. A raíz del siniestro, la comuna ha sufrido un corte masivo del suministro eléctrico.

21/02/2026

“¿Por qué Señor nos haces sufrir?”: Familia confirma muerte de pareja que iba en moto durante explosión en Renca

A través de redes sociales, la hermana de Paulette Tello y cuñada de Nicolás Soto compartió dos publicaciones junto a un mensaje de despedida.

21/02/2026

“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

21/02/2026

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

21/02/2026