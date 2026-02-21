“Me da lo mismo”: La fría reacción de Luis Jiménez en su encuentro con Coté López en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

Al exjugador de la Selección Chilena se le preguntó por su reencuentro con su expareja Coté López, quien llegó acompañada de su actual novio.

Luis Jiménez volvió a la Gala de Viña luego de su comentada participación del año pasado, cuando abandonó el evento antes de desfilar por problemas en la organización.

"El año pasado me fui, pero yo no tuve ningún problema, ahí el ambiente estaba bastante tenso, pero yo no reclamé no dije nada", afirmó el "Mago".

Luis Jiménez y relación de Coté López: "Me da lo mismo"

"Sí, sí, nos topamos, nos saludos, sí, de lejos", fueron las escuetas palabras del exfutbolista, quien también fue consultado por los comentarios en redes en referencia a la diferencia de edad de ella con su nueva pareja (8 años mayor). "Me da lo mismo, cada uno es libre de hacer lo que quiere", afirmó.

Una persona que estuvo ahí y vio el reencuentro fue Cecilia Gutiérrez: "Fue frío, no se miraron… Después cuando ella pasó por la alfombra con el pololo, él como que se puso a tomar selfies, a mirar para otro lado, como que no quiso mirar", señaló la periodista.