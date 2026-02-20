“Qué plancha...”: Cote López se llena de críticas por particular gesto con su novio en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

María José "Cote" López debutó esta jonada en la gala de Viña 2026, sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales.

María José López debutó en la gala de Viña 2026 y lo hizo acompañada de su nuevo novio, Lucas Lama, quien es 9 años menor.

La influencer y empresaria apareció luciendo un vestido rosado con detalles brillantes, mientras que su pareja presumió un traje azul sobre la alfombra roja.

Sin embargo, las redes sociales se llenaron de comentarios criticándola a ella como a Lucas por el particular gesto que tuvieron al ingresar a la pasarela.

Algunos internautas fueron más lapidarios con sus comentarios, calificando en duros términos a la pareja luego de que Lama alzara a Cote en sus brazos en medio de su recorrido por la alfombra roja.

Pero no se quedaron ahí, ya que también se lanzaron bromas como "Cote López va con su hijo" son de las más recurrentes, en directa alusión a que la influencer tiene 37 años mientras que el modelo de Instagram tiene 28.

#GalaViña2026 Que cringe la Coté López pic.twitter.com/e0tEx9KYH1 — Dany (@Dany8457649052) February 21, 2026

Cote lopez, llegaste tarde a la gala de cuarto medio de tu pololo#GalaViña2026 pic.twitter.com/qkiDHJTsPo — daniela (@w3maan) February 21, 2026

la cote lopez y su mino be like #GalaViña2026 pic.twitter.com/N4N4ogyRcx — toru (@kiyooimis) February 21, 2026

Que ordinaria la Coté López #GalaViña2026 pic.twitter.com/az9A0zUHMQ — FCO 🎄 (@FrancisccJavier) February 21, 2026