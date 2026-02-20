 Fue pifiada por el público: Daniela Aránguiz protagonizó tenso momento en la gala de Viña 2026 - Chilevisión
20/02/2026 23:15

Fue pifiada por el público: Daniela Aránguiz protagonizó tenso momento en la gala de Viña 2026

La panelista desfiló por la alfombra roja junto a su pareja José Manuel "Cuco" Cerda. Sin embargo, recibió los abucheos de los asistentes.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz vivió un tenso momento este viernes en la gala del Festival de Viña del Mar 2026, luego de recibir pifias por parte del público.

La panelista de televisión desfiló por la alfombra roja en compañía de su pareja José Manuel "Cuco" Cerda.

Sin embargo, al ser entrevistada por José Antonio Neme, Aránguiz fue interrumpida por los abucheos de los asistentes. "¡Me encanta! El decorado", señaló con evidente asombro.

Ante esta reacción del público, Neme intentó controlar la situación con la frase "bueno, el público se manifiesta".

"Me encanta lo que genero, le mando un besito a todos", lanzó Daniela antes de continuar con su camino por la pasarela.

