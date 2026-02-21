Impactantes: Estos son los looks que se robaron la atención de la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

Los internautas ya eligieron a las mejores vestidas de esta gala 2026, estos fueron los looks más comentados en redes sociales.

La gala de Viña ha entregado un amplio repertorio de looks que han llamado la atención de las personas en redes sociales.

Sin duda este es un evento que siempre da de qué hablar entre los internautas que se han manifestado en X. Y ya eligieron sus tenidas favoritas de esta edición.

Los elogios que más se repiten son para Cony Capelli, Princesa Alba, Vesta Lugg y Skarleth Labra, entre otras, quienes lucieron sus trajes en la alfombra roja.

Revisa los comentarios por los mejores looks de la Gala de Viña 2026 según las redes sociales:

Cony Capelli regia la cago, Weon que mujer más bella #GalaViña2026 pic.twitter.com/TLpwrUYkRt — ★Leandro★ (@IsaC_Chile) February 21, 2026

Anulo cualquier hate que le llegue a la Vesta Lugg hoy porque devoró 💋 #GalaViña2026 — 🔺Marieeeeeel🔻 (@MarieLofar) February 21, 2026

Fran Virgilio hermosa, la vi y recordé el vestido de la venganza 💞 #GalaViña pic.twitter.com/sGW47llDjY — Giovi (@Unica_giovi) February 21, 2026

princesa alba the fashion icon that you are pic.twitter.com/drUCBZNnIa — pato (@bigbredpaul) February 21, 2026

Los vestidos más destacados de la Gala de Viña 2026: