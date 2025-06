“Un poco polémico...”: Kel Calderón abordó quiebre con Vesta Lugg y dio su opinión honesta por su música - Chilevisión

La abogada se sinceró en una conversación con Pamela Díaz, donde recordó su antigua amistad con Vesta Lugg. "Sé que es un poco polémico que lo diga", afirmó.

Kel Calderón participó en el reciente capítulo de Sin Editar, el programa de YouTube de Pamela Díaz, donde abordó el fin de su amistad con Vesta Lugg.

En la instancia, la influencer fue consultada si le gustaría retomar su carrera musical, lo que ella descartó completamente, pese a que dijo era un sueño de su infancia. Sin embargo, destacó algunos nombres de la escena musical chilena.

“La Denise (Rosenthal), Shirel, Princesa Alba, Karen Paola, Soulfia, Cami, Loyaltty (...) La Vesta también hace canciones buenas, yo sé que es un poco polémico que lo diga, pero hace canciones buenas y muy buenos videos".

La animadora del espacio no desaprovechó la oportunidad y preguntó directamente: "¿Con la Vesta ya no te hablas?", y la influencer respondió: "No, ya no hablamos, pero fuimos muy amigas y respeto que tenga buen material de música".

Cabe recordar que hace unos años Kel y Vesta eran inseparables. Sin embargo, de un rato para otro cortaron su amistad, desconociéndose las verdaderas razones hasta la actualidad.

Kel Calderón y su incursión musical

Todo lo anterior ocurrió cuando la abogada fue consultada sobre si retomaría alguna vez su carrera musical, que dejó éxitos como Me creo punky y Tenerte cerca, a lo que ella respondió tajantemente que "jamás".

"En mi niña interior me habría encantado ser una estrella de pop global soñada, pero la verdad de la historia es que yo nunca tuve una voz-voz", afirmó Calderón.

Ante esto, Pamela le replicó diciendo "ya, pero amiga, hay muchos urbanos que tampoco tienen voz".

"Bueno, en esa época no funcionaba así", continuó Kel.

"Dejé de hacer música porque encuentro que la industria musical es miserable en Chile. Me saco el sombrero, la ropa, todo, de respeto para la gente que hace música en este país y tiene la paciencia y tolerancia a la frustración", expresó.