Investigan presunto femicidio y suicidio tras hallazgo de dos cuerpos en departamento de Santiago - Chilevisión

Durante la tarde de este viernes se reportó el hallazgo de dos personas muertas al interior de un departamento ubicado en la comuna de Santiago, hecho que activó un amplio operativo policial y dio inicio a una investigación a cargo del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a los primeros antecedentes, fue el hijo de uno de los fallecidos quien llegó al inmueble y, tras no obtener respuesta luego de insistentes llamados a la puerta, solicitó ayuda para ingresar. Una vez dentro del departamento, al dirigirse al dormitorio, encontró a su padre y a su madrastra sin vida sobre la cama.

Según la información preliminar, el hombre presentaba una herida cortante en el cuello y mantenía un cuchillo de cocina en sus manos, mientras que la mujer registraba múltiples lesiones cortopunzantes en el abdomen y el pecho.

En un comienzo se evaluó la hipótesis de un doble homicidio; sin embargo, tras las primeras diligencias en el sitio del suceso, surgió la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio, teoría que aún debe ser confirmada por la PDI.

Desde la policía civil indicaron que ambas personas serían de nacionalidad venezolana y se encontrarían en situación migratoria irregular. Además, testigos cercanos a la pareja señalaron que existiría un historial de conflictos y episodios de violencia en la relación.

Al momento de los hechos, no había otras personas al interior del departamento, pese a que el domicilio era compartido con otros familiares. La investigación continúa en desarrollo para esclarecer completamente lo ocurrido.