Advierten cortes de luz para el fin de semana en Santiago: Revisa todas las comunas afectadas - Chilevisión

Entre sábado y domingo cuatro comunas de la región Metropolitana tendrán interrupciones en el suministro eléctrico.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la región Metropolitana, informó que entre el sábado 14 y domingo 15 de febrero habrá cortes de luz en cuatro comunas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las zonas que sufrirán cortes de luz son: Lampa, La Florida, Providencia y Las Condes.

Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 14 de febrero.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 14 de febrero.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 14 de febrero.