Nuevo sismo afecta a la región de Coquimbo: Conoce la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Luego del movimiento telúrico que se percibió esta mañana en Punitaqui, se registraron una serie de otros temblores de diferente magnitud en el sector.

La noche de este jueves se percibió un nuevo sismo de 4,4 en la zona centro norte del país, región de Coquimbo.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el temblor se sintió a las 21:58 horas y se localizó 12 kilómetros al noroeste de Punitaqui, a 45 km de profundidad.

Hora Local: 2026/02/12 21:58:25, mag: 4.4, Lat: -30.77, Lon: -71.37, Prof: 45.1, Loc : 12.45 km al NO de Punitaqui — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 13, 2026

Seguidilla de temblores en el norte

Este movimeinto telúrico se suma al de 6,1 que se registró esta mañana en la misma comuna y que se percibió desde la regiones de Atacama al Ñuble.

Además se registraron otros sismos con epicentro en Punitaqui como el de las 10:47 de 4,1 y otro de la misma magnitud a las 15:19.