Familia influencer “Campito Silvestre” recibió emotivo regalo tras incendio que consumió su casa - Chilevisión

12/02/2026 19:47

Tras campaña en redes: Familia influencer "Campito Silvestre" recibió emotivo regalo tras incendio

Después de una campaña liderada por Ariel Osses y Otakin, las queridas vecinas de El Carmen fueron sorprendidas con una importante donación. "Nos hacía mucha falta", afirmaron.

Publicado por CHV Noticias

La familia influencer conocida como Campito Silvestre recibió una emotiva sorpresa tras perder su casa en un voraz incendio en El Carmen, región de Ñuble.

Recordemos que este grupo familiar, integrado por Luz y su nieta Sarita, se ha ganado el cariño en redes sociales debido a sus tiernos contenidos sobre la vida en el campo.

Después de la tragedia, los influencers Otakin, Ariel Osses y Felipe Ñancupil organizaron una campaña para reunir fondos en ayuda de esta familia.

Influencers fueron en ayuda de Campito Silvestre

Los dos últimos llegaron esta semana al hogar afectado, donde ya se están realizando labores de reconstrucción, y sorprendieron a Luz con un especial regalo.

"Junto a nuestros seguidores y sus seguidores (...) logramos conseguirle y traerle esta camioneta", señaló Osses, recordado por su paso por Yingo.

La adulta mayor y su nieta no pudieron contener las lágrimas ante esta sorpresa, ya que una de sus pérdidas materiales fue una camioneta.

"De verdad, muchas gracias, nos hacía falta", comentó Sarita visiblemente emocionada.

A través de su cuenta de Instagram, Luz dedicó unas palabras para quienes hicieron posible esta donación. "Le agradezco de todo corazón por la cacharrita 2.0 que le puso mi nieta. Ahora podremos movilizarnos con más facilidad", escribió.

