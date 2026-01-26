 “¡No lo logro entender!”: El feroz descargo de influencer contra autoridades por obstaculizar ayuda en incendios forestales - Chilevisión
26/01/2026 18:34

“¡No lo logro entender!”: El feroz descargo de influencer contra autoridades por obstaculizar ayuda en incendios forestales

Ariel Osses intentó subir a los cerros con ayuda, pero los funcionarios policiales le impidieron el paso, por lo que realizó un furioso descargo.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Ariel Osses arremetió contra las autoridades tras sufrir dificultades para entregar ayuda a los damnificados por los incendios forestales en el sur de Chile.

El influencer se ha mantenido en la zona desde que comenzó la emergencia; sin embargo, funcionarios policiales le impidieron el paso para poder abastecer a las personas.

¿Qué dijo Ariel Osses?

Al respecto, Osses utilizó su cuenta de Instagram y detalló: "¿Qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa con los alcaldes? Que en vez de estar abasteciendo, en vez de estar en terreno ayudando... hoy día vimos a un alcalde dirigiendo el tránsito, llevando un papel confort y sacándose una foto con la señora a la que le regala un papel confort".

En esa misma línea, cuestionó: "Tienen muchos más recursos que los que estamos ayudando y siempre van detrás; no entiendo cómo no hay organización".

Osses propuso generar un horario establecido para cada cosa, donde pudiesen entrar los camiones a remover escombros en un cierto rango de tiempo y luego que las personas pudiesen subir a ayudar.

"Las calles están llenas de escombros, pero a la vez están llenas de camiones y de autos que quieren ayudar ¿Por qué no organizarse? ¡Organícense, por favor!", añadió Osses.

El influencer también cuestionó la labor y gestión de los centros de acopio: "Están llenos, llenos de comida, hay camiones, hay camionetas, ¡¿pero haciendo qué?!".

"Y cuando la gente va a buscar cosas, le piden la cédula de identidad, le piden una cuenta y de dónde lo van a sacar si perdieron todo, se quemó todo, por si no se han dado cuenta", sentenció.

Finalmente, Osses concluyó: "¿Qué pasa con la organización? ¿Cuál es el plan de emergencia? ¡No lo logro entender!".

Revisa la publicación de Instagram:

