 De Emilia Dides a Arturo Vidal: ¿Quiénes son las celebridades que han donado casas tras los incendios forestales? - Chilevisión
Minuto a minuto
“Yo no sabía nada”: Habla acusado de provocar fatal incendio forestal en el Biobío Sismo sacude la zona centro-norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 21:09

De Emilia Dides a Arturo Vidal: ¿Quiénes son las celebridades que han donado casas tras los incendios forestales?

Tras las donaciones de Naya Fácil, Pailita comenzó una campaña que recolectó 78 casas en menos de 24 horas.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Pailita comenzó una campaña para donar casas a los damnificados por los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país, la cual ya ha reunido 67 inmuebles.

La iniciativa estaba inicialmente pensada para celebridades del espectáculo y trabajadores de la música como productores, DJ's o cantantes, pero también motivó a doctores, médicos veterinarios, futbolistas y personas que no son conocidas en televisión.

¿Quiénes son los famosos que han donado casas?

  • Pailita: 10 casas.
  • Erick Pulgar (futbolista): 10 casas.
  • Liquidadora Tu Outlet: 5 casas.
  • Lucky Brown (artista urbano): 15 casas.
  • Young Cister (artista urbano): 3 casas.
  • Pablito Pesadilla (DJ): 1 casa.
  • Arturo Vidal (futbolista): 5 casas.
  • Emilia Dides (Ex Miss Chile): 3 casas.
  • Oliver Borner y Tati Fernández (Influencers): 1 casa.
  • Daniel Felipe Muñoz (doctor): 3 casas.
  • Julianno Sosa (artista urbano): 1 casa.
  • Erick Díaz (network marketing): 3 casas.
  • Nelson Parra y Collao Inversiones: 5 casas.
  • Valentina Schnitzer, Mónica Flores e Isadora Guerra (veterinarias): 3 casas.
  • Víctor Dávila (futbolista): 10 casas.

A estas donaciones se suman las 5 casas que Naya Fácil entregó el pasado 24 y 25 de enero, así como también las tres casas que el artista urbano Kidd Voodoo regaló durante una transmisión en vivo en televisión.

En ese aspecto, Emilia Dides ya había donado una casa más a una mujer que quedó damnificada con su hija pequeña.

Es importante destacar que la campaña de Pailita ha recolectado 78 casas hasta el momento, pero sigue vigente, por lo que el artista urbano hizo un llamado a todas las figuras del espectáculo a unirse y donar.

"Nosotros nos vamos a encargar de que salga todo bien y que todas esas familias tengan su casita, ojalá lo más pronto posible", cerró el cantante.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Directo al bolsillo y pago esta semana: Revisa acá cómo recibir el Bono al Trabajo de la Mujer

Lo último

Lo más visto

Deportista, madre y estaría “sumamente enamorada”: Revelan identidad de la nueva pareja de Álvaro Ballero

Ballero y su nueva pareja llevarían dos semanas saliendo e incluso se le habría visto juntos en el gimnasio donde ella trabaja.

26/01/2026

Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

Se trata de trabajos programados por la compañía, que afectarán a las comunas de Quilicura, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

26/01/2026

Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización

El individuo quedó en libertad y con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. 

26/01/2026

“Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo

Sebastián, joven padre de Lirquén, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío, conversó con CHV Noticias, donde afirmó que perdió su casa y sus herramientas de trabajo producto de las llamas.

26/01/2026