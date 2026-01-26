De Emilia Dides a Arturo Vidal: ¿Quiénes son las celebridades que han donado casas tras los incendios forestales? - Chilevisión

Tras las donaciones de Naya Fácil, Pailita comenzó una campaña que recolectó 78 casas en menos de 24 horas.

Este lunes, Pailita comenzó una campaña para donar casas a los damnificados por los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país, la cual ya ha reunido 67 inmuebles.

La iniciativa estaba inicialmente pensada para celebridades del espectáculo y trabajadores de la música como productores, DJ's o cantantes, pero también motivó a doctores, médicos veterinarios, futbolistas y personas que no son conocidas en televisión.

¿Quiénes son los famosos que han donado casas?

Pailita: 10 casas.

Erick Pulgar (futbolista): 10 casas.

Liquidadora Tu Outlet: 5 casas.

Lucky Brown (artista urbano): 15 casas.

Young Cister (artista urbano): 3 casas.

Pablito Pesadilla (DJ): 1 casa.

Arturo Vidal (futbolista): 5 casas.

Emilia Dides (Ex Miss Chile): 3 casas.

Oliver Borner y Tati Fernández (Influencers): 1 casa.

Daniel Felipe Muñoz (doctor): 3 casas.

Julianno Sosa (artista urbano): 1 casa.

Erick Díaz (network marketing): 3 casas.

Nelson Parra y Collao Inversiones: 5 casas.

Valentina Schnitzer, Mónica Flores e Isadora Guerra (veterinarias): 3 casas.

Víctor Dávila (futbolista): 10 casas.

A estas donaciones se suman las 5 casas que Naya Fácil entregó el pasado 24 y 25 de enero, así como también las tres casas que el artista urbano Kidd Voodoo regaló durante una transmisión en vivo en televisión.

En ese aspecto, Emilia Dides ya había donado una casa más a una mujer que quedó damnificada con su hija pequeña.

Es importante destacar que la campaña de Pailita ha recolectado 78 casas hasta el momento, pero sigue vigente, por lo que el artista urbano hizo un llamado a todas las figuras del espectáculo a unirse y donar.

"Nosotros nos vamos a encargar de que salga todo bien y que todas esas familias tengan su casita, ojalá lo más pronto posible", cerró el cantante.