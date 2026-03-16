Está disponible en casi 50 comunas: Conoce la innovación tecnológica que blinda tu permiso de circulación contra fraudes - Chilevisión

Este sistema, un sticker de alta seguridad, está desarrollado y patentado por Casa de Moneda Chile y utiliza tecnología equivalente a la impresión de billetes.

En un contexto marcado por la necesidad de reforzar la seguridad vehicular y facilitar la fiscalización, Casa de Moneda Chile desarrolló y patentó la tercera placa patente, una innovación chilena que se presenta como una solución eficaz y gratuita, hoy presente en casi 50 comunas del país.

Con más de 1,5 millón de ciudadanos que ya han adoptado esta tecnología, busca reducir pérdidas económicas derivadas de la informalidad y el uso fraudulento de instrumentos oficiales, que -solamente por motivo de falsificación de permisos de circulación- derivan anualmente en pérdidas de alrededor de 24 mil millones de pesos para las arcas municipales, según cálculos de Casa de Moneda Chile.

Al respecto, la empresa estatal comenta que existen tantos permisos de circulación como municipalidades, lo cual dificulta la verificación de los documentos, abriendo un espacio importante para estafas, clonaciones y comercio ilegal.

En cambio, aquellos permisos de circulación con tercera placa patente contienen elementos estandarizados de seguridad que permiten reconocer en tiempo real la veracidad del documento, contribuyendo a la labor de fiscalización que realizan Carabineros, municipios y otros entes fiscalizadores.

En términos prácticos, la solución tecnológica creada y patentada por Casa de Moneda Chile combina medidas de seguridad físicas y digitales como fondo numismático, impresión del logo del municipio con relieve, impresión de seguridad fluorescente, troquel para desprendimiento de prepicado y huella digital.

Para lograr esta impresión de alta seguridad, se utiliza tecnología de impresión de billetes para que, en conjunto, estas características convierten la tercera placa en una herramienta prácticamente imposible de falsificar.

¿Cómo funciona esta nueva tecnología?

Tanto el permiso de circulación como la tercera placa patente llevan impreso una huella digital que corresponde a un código QR de alta tecnología. Este posee una verificación de autenticidad en dos niveles.

En primer lugar, a nivel de verificación base, contiene un código diseñado para ser escaneado por cualquier celular con una aplicación lectora estándar. Con esto, se puede acceder y comprobar los datos asociados al permiso de circulación. Esta información se obtiene directamente desde las bases de datos municipales, asegurando que la información sea verídica y actualizada.

Asimismo, cada código posee un gráfico de seguridad que debe ser impreso en alta resolución -imposible de duplicar- ya sea mediante fotocopia o escáner debido a la perdida de información gráfica que produce su duplicación.

Al realizar el segundo escaneo desde la misma página web, se redirige a una Web App de validación. Esta plataforma verifica la existencia del código QR en el sistema de Casa de Moneda Chile, donde coteja la información gráfica contenida en el código con los datos originales registrados al momento de su emisión.

De esta manera, se confirma que la cantidad de información gráfica contenida en el gráfico de seguridad del código QR coincida con la registrada durante la fabricación del documento, garantizando que el código no ha sido alterado.

innovación tecnológica está disponible en casi 50 comunas

Para recibirlo gratuitamente, se puede acudir a una de las casi 50 municipalidades listadas a continuación, donde, al momento de pagar el permiso de circulación recibirá un formulario seguro que contiene la tercera placa patente.

En algunas comunas también existe la opción de realizar el trámite online, en cuyo caso se despacha el documento por correo certificado, cuyo costo es de $4.990.

Municipalidad Físico Online Algarrobo x Caldera x Cartagena x Cauquenes x x Chañaral x Coinco x Colina x Collipulli x x Curacautín x Diego De Almagro x Estación Central x x Huechuraba x Juan Fernández x Llayllay x Lota x

Machalí x Nancagua x Padre Hurtado x Pelluhue x Quilicura x x Quinta de Tilcoco x Río Bueno x Río Claro x Sagrada Familia x San Fernando x San José de Maipo x Santa María x Tal Tal x Teno x Tierra Amarilla x Victoria x Zapallar x San Vicente TT x Catemu x Cañete x Quillón x Concón x Molina x La Estrella x La Cisterna x Pedro Aguirre Cerda x Conchalí x