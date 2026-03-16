Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre - Chilevisión

Este martes 17 de marzo y en Lyon, Francia, se llevará a cabo el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado de la muerte y desaparición de su expareja, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

Cabe señalar que este tercer juicio se debe a que la defensa de Zepeda logró anular el segundo juicio por vicios de procedimientos, donde había sido condenado a 28 años de prisión.

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Humberto Zepeda, padre de Nicolás, conversó con Chilevisión y volvió a criticar a la justicia francesa y defender la inocencia de su hijo.

CHV Noticias emitió un reportaje exclusivo sobre el Caso Narumi y el inminente tercer juicio contra Nicolás Zepeda.