 Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre - Chilevisión
Minuto a minuto
“Se fue de Santiago a buscar tranquilidad”: Revelan nuevos antecedentes del asesinato de martillero público en su parcela VIDEO | Registro inédito muestra momento exacto en que joven recibe disparo a manos de un carabinero en San Bernardo Fatal accidente en Pirque: Un trabajador murió y otro resultó herido tras caer a una cuba de vino Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre Video | Así es la zanja que se construye en el paso fronterizo de Chacalluta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
16/03/2026 19:56

Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre

Este martes comenzará el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, chileno acusado de la muerte y desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

Este martes 17 de marzo y en Lyon, Francia, se llevará a cabo el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado de la muerte y desaparición de su expareja, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

Cabe señalar que este tercer juicio se debe a que la defensa de Zepeda logró anular el segundo juicio por vicios de procedimientos, donde había sido condenado a 28 años de prisión.

Humberto Zepeda, padre de Nicolás, conversó con Chilevisión y volvió a criticar a la justicia francesa y defender la inocencia de su hijo.

CHV Noticias emitió un reportaje exclusivo sobre el Caso Narumi y el inminente tercer juicio contra Nicolás Zepeda. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Invierno 2026: Revisa con tu RUT si puedes obtener los $81.257

Lo último

Lo más visto

Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre

Este martes comenzará el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, chileno acusado de la muerte y desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

16/03/2026

Es actriz y tiene 27 años: Captan a Jean Philippe Cretton con su nueva pareja en conocido festival de música

Además de ser actriz, la mujer es artista y trabaja pinturas al óleo, resina y artesanía con piedras.

16/03/2026

Incluye la RM: DMC emite avisos y alerta por tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones en varias regiones

La Dirección Meteorológica de Chile informó de la posibilidad de tormentas eléctricas desde la región Metropolitana a Aysén.

16/03/2026

Anuncian corte de luz en 11 comunas de la región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

16/03/2026
Publicidad