Papá de Nicolás Zepeda refuta principal prueba que incrimina a su hijo en crimen de Narumi Kurosaki - Chilevisión

Humberto Zepeda dio detalles exclusivos a Contigo en la Mañana de las pruebas con las que inicialmente declararon culpable a su hijo de la muerte de la joven estudiante.

En la previa del tercer juicio que enfrentará Nicolás Zepeda por la muerte de Narumi Kurosaki en Francia, su padre, Humberto Zepeda, conversó con Contigo en la Mañana y profundizó en las pruebas que incriminan a su hijo.

El chileno -que fue declarado culpable en 2022 y su sentencia ratificada en 2023- tendrá que volver a sentarse en el banquillo entre el 17 de marzo y el 3 de abril en la ciudad de Lyon, se deberá resolver qué pasó con la joven estudiante, luego de que su defensa presentara un reclamo ante la Justicia francesa tras el veredicto anterior.

En cuanto a las principales pruebas en contra de Zepeda, su padre insistió en su inocencia y cuestionó los argumentos que lo señalan como el responsable del cirmen.

Papá de Nicolás Zepeda refuta pruebas de la investigación

En conversación con Andra Arístegui para Contigo en la Mañana, Humberto Zepeda se refirió al bidón de bencina y la caja de fósforos que compró su hijo cuando iba de regreso a Dijon, lo que levantó las sospechas sobre cómo se habría desecho del cuerpo.

“Nicolás llevó esos fósforos con una imagen de la Torre Eiffel como un recuerdo, lo tuvo por mucho tiempo incluso en la cocina. Le sacamos una foto pero eso no tuvo ninguna importancia”, señaló el padre del chileno detenido en Francia.

De momento existen dos hipótesis de qué habría hecho el joven con el cuerpo de Kurosaki. La primera apunta a que habría lanzado su cuerpo al río y la segunda que trasladó el cuerpo hasta un bosque para prenderle fuego.

Sobre el envase que en un incio se pensó que tenía en su interior bencina, Humberto declaró que “no tenía gasolina, porque él lo compró en el supermercado. Lo compró con otro sentido, lo compró para tener un respaldo frente a estos viajes que él hacía porque tenía la intención de conocer”.

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“Esa experiencia él la tuvo cuando estuvo en una empresa en Estados Unidos en que su supervisor le recomendaba a todos que tuvieran estos respaldos”, agregó.

Sobre la información que arrojó el GPS del celular y el auto en se movilizaba Zepeda “esa información indicaba claramente que el vehículo no se detuvo. Fue periciado segundo a segundo y el auto nunca se detuvo dos horas. Efectivamente pasó por ese lugar, pero nunca entró al territorio del bosque ni a ningún río, sino que tomó su camino directo a Dijon”.

En 2022, Nicolás Zepeda fue declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel. No obstante, consiguió la anulación.

Como consecuencia, al año siguiente debió volver a enfrentar la justicia. En Vesoul, y tras varios meses, los tribunales lo sentenciaron nuevamente a 28 años de cárcel.

A comienzos de 2025, Zepeda logró dejar sin efecto la segunda condena, alegando irregularidades en la presentación de pruebas y ahora enfrentará un proceso completamente nuevo.