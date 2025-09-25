Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi - Chilevisión

Será el tercer juicio que enfrente el chileno, principal sospechoso de la muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki.

A diez años del inicio del caso de Narumi Kurosaki, la justicia francesa fijó una nueva fecha para realizar el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, exnovio de la víctima y principal sospechoso.

Según el medio francés L'Est Républicain, el chileno volverá a sentarse en el banquillo entre el 17 de marzo y el 3 de abril, esta vez en la ciudad de Lyon.

Con esto, el próximo año se concretará el tercer juicio contra Zepeda.

El proceso judicial de Nicolás Zepeda: Recibió dos condenas y consiguió que ambas fueran anuladas

En 2022, en Besanzón, Nicolás Zepeda fue declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel.

La sentencia contemplaba que cumpliera al menos los primeros 15 años en Francia y que, a partir de allí, pudiera solicitar la extradición y cumplir el resto en Chile. No obstante, consiguió la anulación.

Como consecuencia, al año siguiente debió volver a enfrentar la justicia. En Vesoul, y tras varios meses, los tribunales lo sentenciaron nuevamente a 28 años de cárcel.

A comienzos de 2025, Zepeda logró dejar sin efecto la segunda condena, alegando irregularidades en la presentación de pruebas por parte de los acusadores.