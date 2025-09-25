 Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi - Chilevisión
25/09/2025 20:35

Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki

Será el tercer juicio que enfrente el chileno, principal sospechoso de la muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki.

Publicado por CHV Noticias

A diez años del inicio del caso de Narumi Kurosaki, la justicia francesa fijó una nueva fecha para realizar el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, exnovio de la víctima y principal sospechoso. 

Según el medio francés L'Est Républicain, el chileno volverá a sentarse en el banquillo entre el 17 de marzo y el 3 de abril, esta vez en la ciudad de Lyon.

Con esto, el próximo año se concretará el tercer juicio contra Zepeda. 

El proceso judicial de Nicolás Zepeda: Recibió dos condenas y consiguió que ambas fueran anuladas

En 2022, en Besanzón, Nicolás Zepeda fue declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel. 

La sentencia contemplaba que cumpliera al menos los primeros 15 años en Francia y que, a partir de allí, pudiera solicitar la extradición y cumplir el resto en Chile. No obstante, consiguió la anulación.

Como consecuencia, al año siguiente debió volver a enfrentar la justicia. En Vesoul, y tras varios meses, los tribunales lo sentenciaron nuevamente a 28 años de cárcel.

A comienzos de 2025, Zepeda logró dejar sin efecto la segunda condena, alegando irregularidades en la presentación de pruebas por parte de los acusadores.

