AHORA | Encuentran a soldado conscripto que escapó con fusil en el Maule

Desde la Brigada de Aviación del Ejército detallaron que se realizó un amplio operativo de busqueda.

En horas de esta tarde, la Brigada de Aviación del Ejército informó que “tras intensas labores de búsqueda, se dio con el paradero del soldado conscripto, quien portaba además su armamento de cargo.

Esto, luego de que durante la mañana se reportara su desaparición y comenzara un amplio operativo de busqueda por los sectores colindantes al Predio militar “El Culenar”, en el sector de San Rafael, comuna de Talca, región del Maule.

De acuerdo al último comunicado, “el soldado sonscripto, quien había sido recientemente acuartelado para cumplir con su servicio militar obligatorio, se encuentra en buenas condiciones de salud“.

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