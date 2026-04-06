Adulto mayor fue asesinado a puñaladas en su antejardín en Talca: Lo encontraron sus propios familiares

De acuerdo con antecedentes preliminares, la víctima habría recibido cerca de 40 puñaladas en su propia vivienda, ubicada en el sector rural Los Pequenes.

En horas de esta tarde, un hombre de 65 años fue encontrado sin vida en el antejardín de su vivienda en el sector rural Los Pequenes, en la comuna de Talca, región del Maule.

La víctima, que fue hallada por su familia según consigna un medio local, recibió cerca de 40 puñalada.

La policía investiga la desaparición de pertenencias de la víctima, incluyendo su celular, por lo que el caso podría clasificarse como homicidio calificado o robo con homicidio.

“Claramente las heridas son de carácter homicida”, señaló la fiscal Gabriela Vargas. “La información se mantiene con carácter reservado y está a cargo de todas las diligencias la Policía de Investigaciones”.





Aparentemente, agregó, faltarían “algunas pertenencias, en particular el celular”, por lo que señaló que están “revisando para ver si efectivamente hay otras especies de propiedad de la víctima que faltan“.

Juan Carlos Rojas, jefe de la Prefectura Provincial Talca, reconoció que “llama la atención la cantidad de lesiones”, aunque aclaró que “si hubo o no alevosía, eso será parte de la investigación”.

“Está trabajando toda la Brigada de Homicidios de acá de Talca y estamos en eso, estamos terminando con la inspección ocular del sitio suceso, pero estamos recién comenzando con el trabajo”, informó a la prensa.