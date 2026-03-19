Hombre fue descubierto intentando asfixiar a su hija de dos años en Talca

Transeúntes que se percataron de lo que sucedía lograron reducir al hombre para salvarle la vida a la menor.

Un hombre de 21 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por intentar asesinar a su hija de dos años en Talca.

El hecho fue descubierto por transeúntes que vieron la macabra escena al interior de un vehículo e intercedieron para salvar a la menor de edad de las manos de su padre.





Detalles del parricidio frustrado en Talca

De acuerdo a los antecedentes, fue el pasado 15 de marzo, en Avenida Circunvalación con calle 5 Norte, cuando el imputado fue visto intentando asfixiar a su hija de 2 años al interior de su vehículo.

Al percatarse de lo que estaba pasando, personas que estaban en las cercanías detuvieron a este hombre hasta la llegada de Carabineros, quienes lo tomaron detenido por el delito de parricidio frustrado.

“A petición del Ministerio Público, el juzgado de garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, decretando un plazo de investigación de cuatro meses”, dio a conocer la fiscal Javiera Cáceres.

Cabe destacar que el atacante ya contaba con antecedentes penales al momento de la detención. Por otra parte, la menor se encuentra con buen estado de salud tras el ataque.