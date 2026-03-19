Aclaran estado de carabinero baleado en Puerto Varas: “A la espera de procedimientos médicos”

Desde Carabineros se encuentran a la espera del parte médico que confirme el fallecimiento del sargento 2°.

Carabineros de Chile aclaró que el sargento Javier Figueroa, “sigue conectado a la espera de procedimientos médicos”, luego de que se reportara su supuesto fallecimiento la noche del miércoles tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un procedimiento en Puerto Varas el pasado 11 de marzo,

De acuerdo con la declaración de la institución, “hasta ahora no hemos recibido parte médico que de cuenta del fallecimiento del Sargento 2do Javier Figueroa”, por lo que no se puede constatar su muerte.

Tras ocho días hospitalizado, se indicó que la condición de “él es compleja y casi irreversible, y hoy sin duda será una jornada delicada y decisiva”.





Qué le pasó al sargento Figueroa

Alrededor de las 06:15 AM del 11 de marzo, el sargento 2° Javier Figueroa Manquemilla fue a constatar una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública, en la calle San Francisco con Línea Férrea, en Puerto Varas.

Una vez en el lugar, los funcionarios policiales escucharon disparos, impactándole uno de éstos en la cabeza del funcionario Figuera Manquemilla.

Producto del impacto, cayó a una zanja y fue rescatado por los demás carabineros. Posteriormente fue trasladado hasta Hospital de Puerto Montt, donde se informó que se encuentra con muerte cerebral desde entonces.