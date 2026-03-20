Quién fue Javier Figueroa, el nuevo mártir de Carabineros que murió tras ataque en Puerto Varas

Estuvo en la lista de mérito durante 15 años y recibió tres felicitaciones en su hoja de vida. El destacado uniformado deja a su esposa, también funcionaria de la institución, y a su hijo de 7 años de edad.

La noche de este jueves se confirmó el sensible fallecimiento del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, quien fue baleado a mediados de marzo en Puerto Varas durante un procedimiento policial.

Tras ocho días hospitalizado, desde la institución policial declararon horas antes que su situación “es compleja y casi irreversible, y hoy sin duda será una jornada delicada y decisiva”.

Tras el ataque, por el que todavía no se han reportado detenidos, el uniformado se mantuvo internado con ventilación mecánica en la UCI del Hospital de Puerto Montt, donde había recibido el diagnóstico de muerte cerebral.

¿Quién fue el sargento Javier Figueroa?

El fallecido carabinero Figueroa Manquemilla tenía 36 años años al momento del incidente, era oriundo de Purranque y vivía en Puerto Varas junto a su familia. Ejercía como jefe de ronda de la Primera Comisaría de esa ciudad.

Su esposa, con quien tuvo un hijo de siete años, también es funcionaria de Carabineros y en la actualidad desempeña funciones en el programa de violencia intrafamiliar.

La carrera de Figueroa fue destacada por sus pares, prueba de ello es que estuvo en la “lista de mérito” durante sus 15 años de carrera, como resultado de las altas calificaciones que obtuvo a lo largo de su trayectoria.

En su hoja de vida institucional además registró tres felicitaciones, que son reconocimientos administrativos que suelen quedar consignados por actuaciones destacadas durante el servicio, recogió The Clinic.





Presidente Kast: “Se muere una parte de Chile”

Tras el deceso, Carabineros emitió un comunicado donde lamentó añadir un nuevo mártir a la lista de funcionarios fallecidos en servicio. Además, destacó su servicio y compromiso con la institución.

“El Sargento 2º Javier Figueroa, de 36 años, contaba con 15 años de servicios en la institución. Fue un Carabinero ejemplar, registrando tres felicitaciones en su hoja de vida“, expresaron.

“Era casado con una funcionaria de Carabineros y deja un hijo de 7 años, a quienes como Institución acompañamos con respeto, cercanía y profundo dolor“, añadieron.

A través de X, el presidente José Antonio Kast también manifestó sus condolencias por la muerte del uniformado. “Lamento profundamente el fallecimiento del sargento, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana”.

“Cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile”, expresó el jefe de Estado. “Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad”.

Lo que se sabe del caso

Fue la madrugada del 11 de marzo cuando se efectuó una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública y, tras el llamado de vecinos, el sargento Figueroa concurrió al lugar para efectuar una fiscalización.

Al llegar al lugar debió enfrentar a los sujetos, quienes se encontraban armados. En ese momento uno de los delincuentes percutó dos disparos, un de ellos impactando al funcionario en su cráneo.

Producto del ataque cayó a una zanja y fue rescatado por un compañero, para luego ser trasladado hasta Hospital de Puerto Montt. La indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, según determinó ECOH de Fiscalía.