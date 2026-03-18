VIDEO | “¿Dónde está?”: Revelan registro de cámara corporal tras ataque a carabinero en Puerto Varas

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a una grabación en primera persona de la búsqueda y el rescate del sargento baleado el miércoles pasado.

A una semana del ataque que sufrió el carabinero Javier Figueroa Manquemilla en Puerto Varas, se reveló la imagen de una cámara corporal que grabó el posterior despliegue para su rescate.

El equipo de Reportajes de CHV Noticias accedió a registros inéditos del caso, tanto de distintas cámaras de seguridad como de la grabación de los funcionarios.

Como indican los videos, el ataque ocurrió cerca de las seis de la mañana del lunes 11 de marzo, cuando Figueroa acudió a un procedimiento policial en una línea de tren junto a su compañero.

En ese momento, uno de tres disparos impactó en su cabeza, dejando al sargento en riesgo vital, mientras el cabo que lo acompañaba se separó de él por unos minutos.

Momentos después de que el policía lo encontrara y diera aviso de lo ocurrido, equipos de emergencia y patrullas de Carabineros salieron a las calles en su búsqueda.

Prontus Card ‘card_large’ – Cámara capta momento exacto de ataque con martillo y arma blanca a padre que defendía a hija de 2 años [20260317223051]

La cámara corporal muestra cómo uno de los efectivos policiales pregunta por su ubicación y corre por la línea del tren para dar con su paradero.

—”Oye, hermano… y, ¿dónde está?”

—”Arriba, en la línea del tren.”

Ya estando en el lugar, el carabinero entregó la información oficial: “Capa, Capa (carabinero), un 44 (lesión) por clave diez fuego (armamento de fuego)” .

Además, el video muestra la ambulancia en la que el sargento Figueroa fue trasladado al Hospital de Puerto Montt.

Aún no hay detenidos por el ataque cometido en su contra.