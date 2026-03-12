Actualizan estado de salud de carabinero baleado en Puerto Varas: Vive horas críticas - Chilevisión

El uniformado está internado en la UCI tras recibir un disparo en la cabeza durante procedimiento policial.

El Hospital de Puerto Montt compartió una declaración respecto al estado de salud actual del carabinero que fue baleado en Puerto Varas este miércoles.

A 24 horas de ocurrido el siniestro, el centro asistencial comunicó que el uniformado se mantiene internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en riesgo vital.

Javier Figueroa recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial que lo dejó con muerte cerebral.

"El carabinero permanece conectado a ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente por parte del equipo de salud, recibiendo los tratamientos y procedimientos médicos correspondientes", informó el hospital.

Además, comentaron que "se encuentra acompañado por sus familiares, a quienes se les ha brindado el apoyo y la información necesaria por parte de nuestros equipos".

"El Hospital de Puerto Montt continuará entregando las atenciones y cuidados requeridos, manteniendo seguimiento permanente de su evolución clínica", aseguraron.