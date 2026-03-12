 Pocos días para optar al Programa Jefas del Hogar 2026: Requisitos y quiénes pueden postular - Chilevisión
12/03/2026 11:37

Pocos días para optar al Programa Jefas del Hogar 2026: Requisitos y quiénes pueden postular

Las postulaciones al Programa Mujeres Jefas de Hogar se encuentran abiertas hasta marzo de este año, dependiendo de la cantidad de cupos disponibles en la comuna donde se ejecuta.

Publicado por CHV Noticias

El Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) mantiene abierta la convocatoria para un programa que busca promover la autonomía económica de las mujeres del país.

Se trata de una iniciativa que permite a sus beneficiarias adquirir herramientas y desarrollar habilidades para facilitar su ingreso al mercado laboral, además de la creación de capital social y redes de apoyo.

Estos son los beneficios del programa

    • Talleres de Formación para el Trabajo: Entregar formación para el trabajo dependiente e independiente: desarrollar capacidades y habilidades para conseguir, mantener y/o mejorar un empleo o actividad independiente.
    • Elaboración Proyecto Laboral: Terminado los Talleres de Formación para el Trabajo, cada participante deberá elaborar un Proyecto Laboral, que permitirá planificar las actividades necesarias para fortalecer la autonomía económica de las Jefas de Hogar.
    • Ejecución Proyecto Laboral: Una vez que se elabora el Proyecto Laboral, el Equipo del Programa Mujeres Jefas de Hogar de la comuna de la participante la apoyará para que pueda desarrollar las actividades planificadas en este.

Quiénes pueden postular al beneficio

Las mujeres interesadas pueden postular hasta marzo de 2026, dependiendo de los cupos disponibles en la comuna donde se ejecuta el programa.

Es importante aclarar que el programa no considera la entrega de bonos ni aportes monetarios a las participantes. 

    • Ser jefa de hogar.
    • Tener entre 18 a 65 años.
    • Pertenecer hasta el 80% de la Calificación Socioeconómica (CSE), del Registro Social de Hogares.
    • Ser económicamente activa.
    • Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el Programa.

¿Cómo postular al programa?

Para postular debes completar el formulario en este link, o bien, presionando la imagen de abajo.

Conoce aquí los cupos por comuna y la modalidad de postulación para cada una de ellas: Presencial u online.

