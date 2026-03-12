Pocos días para optar al Programa Jefas del Hogar 2026: Requisitos y quiénes pueden postular - Chilevisión

Las postulaciones al Programa Mujeres Jefas de Hogar se encuentran abiertas hasta marzo de este año, dependiendo de la cantidad de cupos disponibles en la comuna donde se ejecuta.
El Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) mantiene abierta la convocatoria para un programa que busca promover la autonomía económica de las mujeres del país.
Se trata de una iniciativa que permite a sus beneficiarias adquirir herramientas y desarrollar habilidades para facilitar su ingreso al mercado laboral, además de la creación de capital social y redes de apoyo.
Las mujeres interesadas pueden postular hasta marzo de 2026, dependiendo de los cupos disponibles en la comuna donde se ejecuta el programa.
Es importante aclarar que el programa no considera la entrega de bonos ni aportes monetarios a las participantes.
Para postular debes completar el formulario en este link, o bien, presionando la imagen de abajo.
Conoce aquí los cupos por comuna y la modalidad de postulación para cada una de ellas: Presencial u online.