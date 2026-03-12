 Ministro del Trabajo de Kast por Ley de 40 horas: “Vamos a revisar todo lo que ha frenado el empleo” - Chilevisión
12/03/2026 11:21

Ministro del Trabajo de Kast por Ley de 40 horas: “Vamos a revisar todo lo que ha frenado el empleo”

Durante la jornada de cambio de mando del miércoles, Tomás Rau adelantó cuál sería su prioridad durante su gestión en el gobierno del pdte. José Antonio Kast.

Publicado por Catalina Vargas

Tomás Rau, ministro del Trabajo del gobierno del presidente José Antonio Kast, entregó sus primeras declaraciones respecto a su asunción del cargo durante la jornada de cambio de mando de este miércoles.

En un punto de prensa, dado antes de jurar como secretario de Estado, adelantó cuál sería su prioridad durante su gestión: Impulsar el empleo en el país, lo que va de la mano con una posible revisión de la Ley de 40 horas.

"Hay muchas medidas que tienen que ver con impulso a la inversión e incentivo al empleo, que van a ser anunciadas con mucho detalle en los próximos días", compartió.

Asimismo, Rau comentó que buscarán identificar aquellas que podrían estar afectando a la creación de más puestos de trabajo.

"Está dentro de los planes revisar todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo", sostuvo.

Sobre la Ley de 40 horas, que el próximo 26 de abril cuenta con un nuevo ajuste de 44 a 42 horas semanales, el ministro afirmó que por el momento no habrían modificaciones

"Las 40 horas tienen un cronograma; como usted dice, el 26 de abril se reducen a 42 horas. Eso es así", confirmó.

Más tarde, se le preguntó por el mismo tema y agregó que "es una ley. Si nosotros quisiéramos hacer cambios, tenemos que hacer un proyecto de ley".

Pero enfatizó en que en su ministerio no solo se acudirá a "proyectos de ley, el gobierno también tiene facultades normativas en la Dirección del Trabajo que estamos evaluando”.

