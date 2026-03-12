Está en riesgo vital: Qué fue de Rodrigo Rojas Vade tras escándalo en la Convención Constitucional - Chilevisión

El exconstituyente fue encontrado con lesiones en su cabeza, maniatado y con escritos con consignas políticas en sus brazos, a un costado de la Ruta 78, luego de que saliera de su casa el miércoles cerca de las 22:00 horas.

La madrugada de este jueves se reportó una golpiza a Rodrigo Rojas Vade, quien fue hallado maniatado de manos y pies, y con lesiones en su cabeza a un costado de la Ruta 78, lo que es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con la Fiscalía ECOH, el exconvencional se encuentra en riesgo vital, internado en el Hospital San José de Melipilla.

También se informó que, al momento de ser encontrado, Rojas Vade estaba rociado con bencina y en los brazos tenía frases de carácter político.

Rojas Vade fue encontrado en un sector rural entre Pomaire y Melipilla, luego de que saliera de su domicilio a eso de las 22:00 horas a bordo de un auto que era propiedad de su hermana.

Qué fue de Rodrigo Rojas Vade

En septiembre de 2021, cuando se desempeñaba como integrante de la Convención Constituyente (CC), Rodrigo Rojas Vade, más conocido como “el pelao Vade”, protagonizó una polémica luego de que reconociera que no estaba enfermo con cáncer.

Tras meses de no asistir a desempeñar su función, en marzo de 2022 oficializó su renuncia a la Convención.

Sin embargo, a pesar de su ausencia, siguió recibiendo remuneraciones por el cargo ya que no existía la posibilidad de renuncia hasta su caso.

Luego del escándalo se retiró de la vida política y pública y regresó al hogar de sus padres en Pomaire.

En 2023 Rodrigo Rojas Vade fue condenado a 61 días de pena sin cárcel efectiva y una multa de 11 UTM como autor del delito de estafa en su grado de consumado “por simular que tenía cáncer para recibir donaciones para costear el falso tratamiento, recaudando $13.366.646“, según informó la Fiscalía Centro Norte.

En enero de 2025 volvió a hacer noticia luego de que en redes scciales comenzara a circular que el exconstituyente había reparecido como conductor de una aplicacción de transporte.