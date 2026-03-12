Actualizan estado de salud de Rodrigo Rojas Vade: Golpiza lo dejó en la UCI - Chilevisión

El Hospital San Juan de Dios actualizó el estado de salud de Rodrigo Rojas Vade, luego de que fuera hallado gravemente herido, maniatado de manos y pies, y rociado con bencina un costado de su vehículo en la Ruta 78.

El recinto médico senaló que el exconstituyente fue ingresado al servicio de urgencias y tras ser evaluado por el equipo médico “se le realizaron los procedimientos y exámenes correspondientes”.

En esa línea, detallaron que el hombre de 42 años se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permanece “estable dentro de su gravedad”.

También señalaron que Rojas Vade está siendo monitorearo permanentemente y se encuentra bajo observación del equipo clínico.

¿Qué le pasó a Rodrigo Rojas Vade?

Rodrigo Rojas Vade sufrió un violento ataque, luego de que supuestamente saliera a comprar en horas de la noche en la comuna de Pomaire.

El exconstituyente fue encontrado junto a un vehícylo al costado de la Ruta 78 con heridas en su cabeza, maniatado y rociado con bencina, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital San José de Melipilla.

Hasta ahora se desconoce el móvil del ataque, pero en la investigación se trabajan diferentes hipótesis como un secuestro, un ajuste de cuentas o un robo.