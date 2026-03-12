Confirman motivo de expulsión de Junior Playboy de Fiebre de Baile: “No permitiré que sea insolente” - Chilevisión

Un momento de tensión se vivió durante el último capítulo del estelar de baile, donde Junior Playboy fue expulsado por referirse de manera irrespetuosa a un miembro del jurado.

Según confirmó Fran García-Huidobro, la expulsión se produjo por una falta de respeto por parte del ahora exparticipante hacia ella, lo que derivó en que la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, lo eliminara del programa.

La provocación de Junior Playboy que causó su expulsión

Diana Bolocco indicó que, durante comerciales, el chico reality se acercó a García-Huidobro, visiblemente enfadado, y la interpeló por las evaluaciones en sus bailes.

"Atiné a llamarlo de regreso y contenerlo el resto de la pausa comercial. El estaba muy molesto", aseguró la presentadora.

Por su parte, Fran reveló que Junior le dijo "viniste a hincharme las hue...", a lo que ella respondió "y tú viniste aquí a amenzarme delante de toda esta gente. También Vasco le decía: 'Sal de aquí'".

La panelista de Primer Plano asimismo aseguró que Junior abandonó el estudio muy alterado, y que incluso habían "cosas destruidas" al exterior de las instalaciones producto de su enojo.

Frente a la situación, Raquel Argandoña dictaminó la expulsión de Junior, convirtiéndolo en el segundo eliminado de esta temporada.

"La producción no tenía idea de la solución que iba a tomar. Como presidenta del jurado no estoy pintada, esta decisión la habría tomado por Fran, por Vasco, por los Power y también por la maestra", aseguró Raquel.

"No voy a permitir que ningún participante sea insolente con los miembros del jurado", finalizó.