 "Carisma tiene": La respuesta de Disley Ramos sobre eventual invitación a Luis Jiménez para Fiebre de Baile
ChileVisión
08/03/2026 12:38

“Carisma tiene”: La respuesta de Disley Ramos sobre eventual invitación a Luis Jiménez para Fiebre de Baile

La influencer adelantó que el baile de tríos ya está cerca, por lo que está preparando todo para ganar.

Publicado por CHV Noticias

Disley Ramos contestó preguntas de sus seguidores en redes sociales durante la noche de este sábado y se refirió a la posibilidad de que Luis Jiménez baile con ella en Fiebre de Baile.

Esto, debido a que la dinámica de tríos de baile se acerca, por lo que los internautas se mostraron interesados en saber a quién invitaría.

¿Luis Jiménez va a bailar con Disley Ramos en Fiebre de Baile?

"Invité conmigo a la Skar; nosotras tenemos una relación súper linda. No somos las mejores amigas de la vida, pero hemos tenido periodos donde nos hemos juntado bastante y es una linda", reveló Disley a través de un video.

En esa misma línea, reveló que la idea no es viable, dado que Skarleth Labra, la ganadora de la primera temporada de Fiebre de Baile, se encontrará de vacaciones al mismo tiempo en que se desarrollarán los ensayos.

"Lo más probable es que va a tener que ser otra persona, pero hubiese sido un honor que hubiese sido la Skar", comentó Ramos, quien pidió recomendaciones de personas a las que podía invitar.

En ese contexto, un internauta escribió: "¿Es muy loco invitar al Mago Jiménez al trío de baile?" y Disley decidió responder con todo.

"Voy a responder esta porque está en buena onda; con todo el cariño y respeto que nos podamos tener, necesito a alguien que baile, así que no, carisma tiene, pero tiene que ser alguien que baile un poquito más, po, chiquillos, pero buena onda".

Finalmente, la influencer aseguró que era un comentario "con cariño" y pidió que le siguieran enviando recomendaciones respecto de posibles invitados.

Revisa las publicaciones de Instagram:

