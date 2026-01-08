“Por despecho...”: Disley Ramos confirmó romance con Guillermo Maripán y arremetió contra Carmen Tuitera - Chilevisión

La relación entre ambos se habría generado a fines de 2024 y principios de 2025, cuando se filtró que la influencer estaba con el futbolista en Europa, pero las cosas no funcionaron.

Este miércoles, Disley Ramos respondió con todo a Carmen Tuitera tras las supuestas conversaciones que se filtraron entre esta última y Guillermo Maripán.

En dichos chats, Carmen Tuitera se refiere despectivamente hacia Ramos, con frases como "¿Tú crees que me puedes humillar así, llevando a una prostituta para allá cuando se supo lo nuestro y ahora todo buena onda?".

¿Qué dijo Disley Ramos?

En enero de 2025 se filtraron fotografías de Disley Ramos en Europa y se aseguró que estaba con Guillermo Maripán, pero el romance no fue confirmado ni desmentido por ellos en esa época.

Ahora, Ramos confirmó la información en conversación con FMDOS: "En ese momento, yo estaba intentando retomar una relación con Guillermo, con quien nos tenemos mucho cariño y respeto, y no fue grato recibir ese ataque tan ofensivo".

Respecto de los dichos de Carmen Tuitera, Ramos aseguró: "Me da pena que una mujer, por despecho, insulte a otra llamándola prostituta. Se le termina por caer todo el discurso feminista con el que ha lucrado".

"En ese minuto no me quise referir al tema porque yo no vivo de las funas ni de las polémicas para ganar dinero, a diferencia de ella. Los mensajes con ese odio, de verdad, la dejan muy mal", cerró.