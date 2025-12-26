 Tras presunta golpiza: Ex de Disley Ramos reapareció en redes sociales con tajante declaración de amor - Chilevisión
26/12/2025 11:04

Tras presunta golpiza: Ex de Disley Ramos reapareció en redes sociales con tajante declaración de amor

El hombre estuvo presente en un evento nocturno con Andi de la Barra, mientras que Ramos se encuentra de viaje por Cancún, México.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la expareja de Disley Ramos, Tomás Trucco reapareció en redes con una contundente declaración de amor.

Esto después de una presunta golpiza que habría sufrido Ramos en una discoteque de la capital a manos de la actual pareja de Trucco, Andi de la Barra.

Tomás Trucco y su declaración de amor

Mientras Ramos se encuentra de viaje por la ciudad de Cancún en México, Tomás Trucco aprovechó la instancia para reaparecer en redes sociales donde participó de una fiesta.

El hombre se grabó con Andi de la Barra a quien aparece abrazando y besando: "Con mi gata", escribió acompañado de un emoji de corazón y etiquetó a la maquilladora.

Minutos más tarde, escribió: "Engatusado", en alusión al apodo que utiliza para referirse a su novia, mientras que ella solo reposteó la publicación en su cuenta.

Con ello, Trucco reafirma que se encuentra en una relación con de la Barra, a pesar de haber sido visto con Disley horas antes de la golpiza en la fiesta, comiendo en un restaurante.

Es importante señalar que el conflicto se habría producido porque Disley Ramos no sabía que Trucco tenía una pareja y, sin embargo, habría estado coqueteando con ella.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

