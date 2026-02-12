VIDEO | Reportan estruendosa explosión de cámara eléctrica subterránea en plena avenida de Antofagasta - Chilevisión

La noche de este miércoles se registró una violenta explosión en plena vía pública en el sector sur de Antofagasta, luego de que estallara una cámara eléctrica subterránea.

A través de redes sociales, se viralizaron registros del momento en que humo empieza a salir del suelo hasta producirse el bombazo.

Detalles de la explosión en Antofagasta

El hecho ocurrió en la vereda de avenida Cerro Paranal, desde donde comenzó a verse una gran columna de humo negro proveniente del subsuelo, según indicaron vecinos.

Sin embargo no quedó ahí, ya que inmediatamente se provocó una estruendosa explosión que terminó dejando en llamas esa parte de la vía y el corte del suministro eléctrico en ese perímetro.

Según consigna Radio Biobio, Bomberos no reportó personas lesionadas a raíz del estallido.

Por su parte, el diputado Sebastián Videla compartió su molestia en X, en donde calificó el hecho como "grave".

"Otro registro de grave explosión en cámara eléctrica subterránea, sector Cerro Paranal, en Antofagasta. Esto es grave. Aquí está en riesgo la vida de nuestra gente. Solicitaré investigación", expresó.