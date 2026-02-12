 VIDEO | Reportan estruendosa explosión de cámara eléctrica subterránea en plena avenida de Antofagasta - Chilevisión
Minuto a minuto
Fuerte sismo sacude la zona centro norte del país: Revisa su magnitud y epicentro VIDEO | Fuertes ráfagas de viento en Valparaíso desprenden el techo del Hospital Van Buren “Les meto bala”: Carabineros son dados de baja tras amenazar a clientes en fila de conocido local de comida rápida “Yo tenía miedo que...”: Pareja de reo acusado de canibalismo rompe el silencio y realiza grave denuncia VIDEO | Reportan estruendosa explosión de cámara eléctrica subterránea en plena avenida de Antofagasta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
12/02/2026 07:44

VIDEO | Reportan estruendosa explosión de cámara eléctrica subterránea en plena avenida de Antofagasta

Una gran columna de humo fue percibida desde el suelo por vecinos antes de escuchar la estrepitosa explosión y ver las llamas.

Publicado por Josefina Vera

La noche de este miércoles se registró una violenta explosión en plena vía pública en el sector sur de Antofagasta, luego de que estallara una cámara eléctrica subterránea.

A través de redes sociales, se viralizaron registros del momento en que humo empieza a salir del suelo hasta producirse el bombazo.

Detalles de la explosión en Antofagasta

El hecho ocurrió en la vereda de avenida Cerro Paranal, desde donde comenzó a verse una gran columna de humo negro proveniente del subsuelo, según indicaron vecinos.

Sin embargo no quedó ahí, ya que inmediatamente se provocó una estruendosa explosión que terminó dejando en llamas esa parte de la vía y el corte del suministro eléctrico en ese perímetro.

Según consigna Radio Biobio, Bomberos no reportó personas lesionadas a raíz del estallido.

Por su parte, el diputado Sebastián Videla compartió su molestia en X, en donde calificó el hecho como "grave".

"Otro registro de grave explosión en cámara eléctrica subterránea, sector Cerro Paranal, en Antofagasta. Esto es grave. Aquí está en riesgo la vida de nuestra gente. Solicitaré investigación", expresó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza”

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz, con quien tenía planes de matrimonio.

11/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

El Fondo Nacional de Salud está en proceso de devolver a sus afiliados, ya sea cotizantes o empleadores, el dinero que pagaron en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

11/02/2026

Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…”

El tiktoker compartió el mensaje de una amiga de la comediante, quien utilizó su plataforma de Instagram para abordar la situación con una frase de la canción Que levante la mano, que popularizó en artista.

11/02/2026

Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años

La familia del actor confirmó la noticia en sus redes sociales y comentaron que falleció durante la mañana de este miércoles de forma pacífica, luego de un cáncer que lo afectaba desde 2023.

11/02/2026
Publicidad