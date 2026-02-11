Cecilia Gutiérrez reporta nueva medida de Yamila Reyna por Américo: “Toma ribetes judiciales” - Chilevisión

Tras revelar nuevos detalles del supuesto quiebre, la panelista de Primer Plano afirmó que la actriz habría acudido este miércoles a una comisaría de Vitacura.

Este miércoles, la periodista Cecilia Gutiérrez reportó nuevas informaciones tras el supuesto quiebre de Yamila Reyna y Américo.

A través de Instagram, la panelista de Primer Plano indicó que la actriz "estaba evaluando poner una denuncia" en contra del cantante.

"Efectivamente, ella estuvo en la tarde en una comisaría de Vitacura concretando esa denuncia, así que el tema ahora toma ribetes judiciales", detalló.

Asimismo, la comunicadora señaló que "me imagino que por temas de plazos lo tenía que hacer pronto (...) No tengo clara la figura, les mentiría si les dijera específicamente por qué fue".

Lo que se sabe del supuesto quiebre de Yamila Reyna y Américo

Reyna fue una de las animadoras del Festival Oro Verde en la comuna de Empedrado, en la región del Maule. En la segunda jornada, Américo se presentó como parte de la parrilla de artistas.

Tras el festival, la pareja se trasladó a unas cabañas a pernoctar. Hasta ese lugar habría llegado Carabineros después de que se reportaran gritos.

Durante la madrugada, la actriz y el cantante protagonizarían otra fuerte discusión en una bencinera camino a Santiago.

Incluso, según reportó Cecilia Gutiérrez, el tenso momento habría terminado con el celular de la actriz destruido.

"Ahí me dicen que Américo como que forcejea y le pega un codazo o empuja a Yamila, según el relato de los testigos", relató la periodista.