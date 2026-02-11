Cuatro funcionarios fueron desvinculados de Gendarmería tras liberación de peligroso reo por error - Chilevisión

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la desvinculación de cuatro funcionarios de Gendarmería tras la liberación por error de un reo en el Centro de Justicia de Santiago: estos son el jefe de subdepartamento de servicios especializados, la Oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal y ambos gendarmes que estaban en la audiencia y cometieron la falta. Pérez calificó el episodio como "grave" y que "revela una negligencia inexcusable" por parte de los funcionarios.