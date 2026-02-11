 Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…” - Chilevisión
11/02/2026 16:32

Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…”

El tiktoker compartió el mensaje de una amiga de la comediante, quien utilizó su plataforma de Instagram para abordar la situación con una frase de la canción Que levante la mano, que popularizó en artista.

Publicado por CHV Noticias

Danilo 21 entregó nuevo antecedentes tras el quiebre de Yamila Reyna y Américo y compartió un revelador mensaje de parte de una de las amigas de la actriz. 

La ruptura se conoció la noche del martes, luego de que Cecilia Gutiérrez revelara que, tras participar en Festival Oro Verde en Empedrados, la pareja tuvo una discusión en una bencinera.

“Regresa y ahí se produce un intercambio con Yamila, una pelea en la que se escucha el grito de ella diciendo: ‘¡Mi celular!’, y efectivamente Américo se lo rompió”, detalló. 

Amiga de Yamila Reyna se pronunció por el quiebre

A eso, se sumó nueva información que compartió Danilo 21, relacionada con un comentario que expuso una mujer identificada como Montserrat Fredes.

Ella sería amiga cercana de la comediante, lo que queda en evidencia con varias publicaciones en sus redes sociales.  

“Gente, como si esto fuera poco, una amiga muy cercana a Yamila Reyna compartió un mensaje en sus redes sociales en contra de la violencia hacia la mujer”, detalló el panelista de Primer Plano. 

El mensaje en cuestión, fue compartido en las historias de Instagram de Montserrat Fredes, y utilizó como referencia una de las frases de la canción de Américo, Que levante la mano.

“Que levante la mano... el hombre que le pega a las mujeres”, escribió. D

De momento, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado al respecto de los rumores del supuesto quiebre.

FONO DE ORIENTACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (1455)

Si sufres maltrato físico o psicológico, puedes llamar gratis de 8:00 a 00:00 y obtener orientación sobre dónde denunciar y a quién acudir en caso de ser víctima de violencia.

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

