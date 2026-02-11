 Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
“¡Ahí salgo yo!”: Revelan grabación clave que hizo caer a banda que asaltó tienda telefonía en San Miguel Otro reo fue puesto en libertad por error en Santiago: Gendarmería presentó denuncia y anunció sumario Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo VIDEO | Detienen a 3 miembros de la banda que robó con overoles y metralleta una tienda de celulares
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 17:48

Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast

Arturo Squella, líder de la colectividad, zanjó las dudas que han surgido los últimos días sobre cómo se financia la OPE y los viajes por Centroamérica y el Caribe, además de Europa.

Publicado por CHV Noticias

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, zanjó y dio respuesta a una interrogante que ha circulado los últimos días al explicar cómo se financia la Oficina del Presidente Electo (OPE) y las actividades de José Antonio Kast.

"Todo lo que se da en términos de recursos en la época en que se está asumiendo, (...), es algo que lamentablemente no está abordado (...) no está abordado por parte del presupuesto de la nación", comenzó diciendo.

El timonel de la colectividad sí aclaró que la ceremonia de cambio de mando fijada para el próximo 11 de marzo es financiada por recursos del Estado, pero hizo hincapié en que el futuro mandatario no recibe subvención alguna mientras está a la espera de asumir.

“Hay una pequeña fracción que, entiendo, efectivamente dice relación más bien con los gastos propios de la ceremonia misma del 11 de marzo (…) (lo de la OPE) es algo que al final del día tiene que ser solventado con recursos propios”, dijo.

Incluso, el propio Squella reveló que recibió invitaciones para acompañar al presidente electo en sus giras al extranjero, sin embargo, debió echar pie atrás al conocer que los gastos debían salir de su bolsillo.

"Lo único que les puedo comentar es que en algún minuto me invitaron a alguna de las giras y me dijeron: “Mira, si es que tú te sumas, te tienes que pagar todos tus gastos'", dio a conocer el abogado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza”

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz, con quien tenía planes de matrimonio.

11/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

El Fondo Nacional de Salud está en proceso de devolver a sus afiliados, ya sea cotizantes o empleadores, el dinero que pagaron en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

11/02/2026

Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…”

El tiktoker compartió el mensaje de una amiga de la comediante, quien utilizó su plataforma de Instagram para abordar la situación con una frase de la canción Que levante la mano, que popularizó en artista.

11/02/2026

Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años

La familia del actor confirmó la noticia en sus redes sociales y comentaron que falleció durante la mañana de este miércoles de forma pacífica, luego de un cáncer que lo afectaba desde 2023.

11/02/2026