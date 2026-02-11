Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast - Chilevisión

Arturo Squella, líder de la colectividad, zanjó las dudas que han surgido los últimos días sobre cómo se financia la OPE y los viajes por Centroamérica y el Caribe, además de Europa.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, zanjó y dio respuesta a una interrogante que ha circulado los últimos días al explicar cómo se financia la Oficina del Presidente Electo (OPE) y las actividades de José Antonio Kast.

"Todo lo que se da en términos de recursos en la época en que se está asumiendo, (...), es algo que lamentablemente no está abordado (...) no está abordado por parte del presupuesto de la nación", comenzó diciendo.

El timonel de la colectividad sí aclaró que la ceremonia de cambio de mando fijada para el próximo 11 de marzo es financiada por recursos del Estado, pero hizo hincapié en que el futuro mandatario no recibe subvención alguna mientras está a la espera de asumir.

“Hay una pequeña fracción que, entiendo, efectivamente dice relación más bien con los gastos propios de la ceremonia misma del 11 de marzo (…) (lo de la OPE) es algo que al final del día tiene que ser solventado con recursos propios”, dijo.

Incluso, el propio Squella reveló que recibió invitaciones para acompañar al presidente electo en sus giras al extranjero, sin embargo, debió echar pie atrás al conocer que los gastos debían salir de su bolsillo.

"Lo único que les puedo comentar es que en algún minuto me invitaron a alguna de las giras y me dijeron: “Mira, si es que tú te sumas, te tienes que pagar todos tus gastos'", dio a conocer el abogado.