Daniela Nicolás vende su departamento de soltera: Así es el exclusivo inmueble de más de $400 millones - Chilevisión

El inmueble que tiene a la venta la ex Miss Chile se ubica en la comuna de Lo Barnechea, cuenta con 117 metros cuadrados y dos dormitorios.

A pocos días de celebrar su matrimonio, Daniela Nicolás puso en venta su lujoso departamento ubicado en el sector de La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea.

La exMiss Chile anunció la noticia en sus redes sociales donde compartió un video mostrando las características del inmueble.

“Vendo mi departamento de soltera”, comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La gestión la realizó a través de una corredora de propiedades que difundió un registro con un recorrido por la casa de la actriz.

El departamento consta de 117 metros cuadrados y tiene dos dormitorios y dos baños. Cuenta con muebles a medida en las diferentes habitaciones y dos terrazas.

También incluye tres estacionamientos, bodega y acceso a la piscina del condominio con un precio total de venta de UF 10.400, es decir, unos $412 millones de pesos chilenos.

Conoce el departamento que vende Daniela Nicolás