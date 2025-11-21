 El duro diagnóstico que sorprendió a Daniela Nicolás: “Una enfermedad neurológica” - Chilevisión
21/11/2025 09:48

El duro diagnóstico que sorprendió a Daniela Nicolás: “Una enfermedad neurológica”

La modelo contó en redes sociales que la enfermedad "es una condición descubierta hace pocos años a nivel mundial", motivo por el que "he estado un poquito desaparecida y quería contarles por qué".

Daniela Nicolás confesó a sus seguidores que fue diagnosticada con una enfermedad neurológica que fue descubierta hace poco tiempo a nivel mundial.

La periodista y modelo usó su cuenta de Instagram para dar a conocer esta enfermedad y explicar algunas decisiones que ha tomado durnate este año: "He estado un poquito desaparecida y quería contarles por qué".

"Hoy estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida: organizando mi matrimonio, armando nuestra casita y disfrutando mucho a mi pareja, mi familia y mis amigos. Ha sido un proceso hermoso… pero también han pasado otras cosas al mismo tiempo", relató.

En la misma línea, Daniela destacó que "siempre he sido transparente con ustedes, así que aquí va: En septiembre recibí el diagnóstico de una enfermedad neurológica. Es una condición descubierta hace pocos años a nivel mundial, por lo que en Chile aún no había muchos exámenes disponibles".

"Justo coincidió con un estudio clínico y me ingresaron, así que la espera de resultados fue larga, angustiante, pero finalmente llegó la confirmación", precisó.

Junto a lo anterior, confesó que "desde entonces he estado entre doctores, tratamientos y más doctores. Ha sido agotador física y emocionalmente. Tener una 'etiqueta' nunca es fácil, aunque a mí también me dio tranquilidad porque me muestra hacia dónde avanzar. Pero es un duelo silencioso que uno tiene que procesar".

"Tener una condición crónica es así: Días buenos, días no tan buenos y otros más difíciles. Pero también está la vida y el construir para ser feliz", agregó la profesional de 33 años.

Además, sinceró que "he tenido que trabajar harto la cabeza porque hay días que me botan un poquito. Pero gracias a Dios tengo una pareja increíble, una familia hermosa y amigos incondicionales".

"Ya volveremos a brillar como siempre", cerró su mensaje.

