Daniela Nicolás muestra el impacto en su rostro tras accidente casero: “Se me deformó la cara” - Chilevisión

La actriz y periodista viajó a Miami para pasar las Fiestas Patrias en familia. Sin embargo, un particular accidente doméstico le anduvo aguando la celebración.

Daniela Nicolás pasó las celebraciones de Fiestas Patrias en urgencias debido a un accidente doméstico, que la dejó con moretones en distintas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió a solo horas de arribar a Miami, Estados Unidos, luego de la invitación de su padre para pasar unas vacaciones familiares.

En entrevista con LUN, la actriz y periodista detalló que "llegamos el 18 en la mañana y me metí a la ducha para celebrar, porque teníamos un asadito armado, y me caí".

"Me resbalé hacia adelante, el primer impacto fue en el mentón y después me pegué en la nariz, en la boca y la cabeza", afirmó Daniela, quien también compartió imágenes en Instagram de cómo quedó su rostro.

Daniela Nicolás (vía Instagram)

El accidente casero de Daniela Nicolás en Fiestas Patrias

“En urgencias me venían lagunas mentales. Mi mamá me quería matar porque le pregunté 20 veces quién tenía mi teléfono y ella me respondía: ‘Daniela, lo tengo yo’. Después con mi pololo me pasó lo mismo“, indicó al citado medio.

La ex Miss Chile recordó que, al momento del accidente, estaba sola en casa, ya que los demás se encontraban en la zona del quincho. "Tuve que esperar que se me pasara un poco el mareo para pedir ayuda", señaló.

"Se me deformó la cara por la inflamación, no podía hablar bien. Mi pololo es traumatólogo y me examinó al tiro. Creo que ha sido una de las peores caídas de mi vida, lo primero que les dije fue: Revísenme los dientes", agregó.

Respecto al diagnóstico en urgencias, afirmó que "pensaron que tenía la mandíbula fracturada, me hicieron un TAC y se descartó, pero en la cabeza tengo un TEC. Ahora estoy en reposo y tomando remedios, pero más tranquila y he podido salir".