 Daniela Nicolás muestra el impacto en su rostro tras accidente casero: “Se me deformó la cara” - Chilevisión
Minuto a minuto
Kast pide a Artés que “rectifique sus dichos” tras sostener que “no lo dejarían gobernar” si es electo Aún no hay detenidos ni formalizados: Familia de joven que falleció en Mall Plaza Vespucio se querelló y denuncia abandono Encuesta de Cadem daba por ganador a Gabriel Boric a fines de julio en 2021, no a José Antonio Kast Prisión preventiva para acusado de atacar a carabinero con un ladrillo: Funcionario está grave ACTUALIZACIÓN | Aumentan magnitud de sismo en región de Coquimbo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/09/2025 12:02

Daniela Nicolás muestra cómo quedó su rostro tras accidente casero: “Se me deformó la cara”

La actriz y periodista viajó a Miami para pasar las Fiestas Patrias en familia. Sin embargo, un particular accidente doméstico le anduvo aguando la celebración.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Nicolás pasó las celebraciones de Fiestas Patrias en urgencias debido a un accidente doméstico, que la dejó con moretones en distintas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió a solo horas de arribar a Miami, Estados Unidos, luego de la invitación de su padre para pasar unas vacaciones familiares.

En entrevista con LUN, la actriz y periodista detalló que "llegamos el 18 en la mañana y me metí a la ducha para celebrar, porque teníamos un asadito armado, y me caí".

"Me resbalé hacia adelante, el primer impacto fue en el mentón y después me pegué en la nariz, en la boca y la cabeza", afirmó Daniela, quien también compartió imágenes en Instagram de cómo quedó su rostro.

Daniela Nicolás (vía Instagram)

El accidente casero de Daniela Nicolás en Fiestas Patrias

“En urgencias me venían lagunas mentales. Mi mamá me quería matar porque le pregunté 20 veces quién tenía mi teléfono y ella me respondía: ‘Daniela, lo tengo yo’. Después con mi pololo me pasó lo mismo“, indicó al citado medio.

La ex Miss Chile recordó que, al momento del accidente, estaba sola en casa, ya que los demás se encontraban en la zona del quincho. "Tuve que esperar que se me pasara un poco el mareo para pedir ayuda", señaló.

"Se me deformó la cara por la inflamación, no podía hablar bien. Mi pololo es traumatólogo y me examinó al tiro. Creo que ha sido una de las peores caídas de mi vida, lo primero que les dije fue: Revísenme los dientes", agregó.

Respecto al diagnóstico en urgencias, afirmó que "pensaron que tenía la mandíbula fracturada, me hicieron un TAC y se descartó, pero en la cabeza tengo un TEC. Ahora estoy en reposo y tomando remedios, pero más tranquila y he podido salir".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuándo es el próximo feriado? Todos los fin de semana largo que quedan para este 2025

Lo último

Lo más visto

Conductor de aplicación se hizo viral al revelar cuánto ganó en 5 días de Fiestas Patrias

Nicolás Saéz es un tiktoker y conductor de aplicación que frecuentemente sube videos de sus experiencias como chofer, Durante estas Fiestas Patrias se viralizó al recopilar los viajes y el dinero ganado durante las celebraciones.

22/09/2025

Piratas del salmón: Así cayó la banda de cuatreros que operaba al sur del país

La policía marítima de la Armada capturó a una banda de piratas que operaba en los mares de la zona sur del país.

21/09/2025

Continúan las réplicas: Antonio Campos reaccionó a entrevista de Claudia di Girolamo

El hijo de Claudia di Girolamo mostró su apoyo tanto a su hermana Raffaella como a su madre tras el revés judicial que vivieron como familia en la querella contra Cristián Campos.

22/09/2025

Surge video clave del ataque a con un ladrillo a carabinero en Las Condes

Este lunes el principal sospechoso fue formalizado por homicidio frustrado y quedó en prisión preventiva. 

22/09/2025