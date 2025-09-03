 “Como un reality show...”: Daniela Nicolás revela detalles de su matrimonio y su aventura en Europa - Chilevisión
03/09/2025 13:12

“Como un reality show...”: Daniela Nicolás revela detalles de su matrimonio y su aventura en Europa

La modelo adelantó que su boda consistirá de dos partes y que incluso compró su vestido en París.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Daniela Nicolás regresó a Chile y comentó cómo fue su vida durante los seis meses que vivió en Europa junto a su esposo Matías Delgado

Ambos vivieron juntos en Inglaterra y París por viajes de trabajo y estudio. A comienzos de este año se comprometieron por el civil y anticipan tener todo listo para una nueva celebración. 

"Nos casamos en febrero por el civil, en Bahía Inglesa, porque yo soy de allá, y en abril nos casamos acá en Santiago, en grande", señaló en conversación con LUN

También compartió que "tengo mi vestido para el civil, lo compré en París. Y mi amiga Javiera Jordán me va ver el vestido para abril, tengo prueba este viernes".

Daniela Nicolás y su aventura en Europa 

En su vuelta al país, la ex Miss Mundo contó que apenas conoció a su pareja, supo que si querían continuar, sería fuera de Chile

"Nos comprometimos rápido según lo que dice la sociedad, pero nunca ha sido una relación muy de libro. Nos conocimos en Chile y él desde la primera cita me contó que se tenía que ir [...] A los cinco meses él se va y luego me dice 'ándate conmigo'", comentó. 

Agregando que, luego de tener una conversación con su familia, no dudó en acompañarlo: "Me dijeron que la vida es una. Hay que hacer locuras por amor a veces"

En la misma línea, se refirió a cómo fue vivir en otro continente con solo 5 meses de relación. "En otro país, sin una red de apoyo, sin conocer a nadie, estábamos obligados a solucionar los problemas; era como un reality show. Pero ha sido muy bonito".

Con relación al futuro matrimonial, la periodista adelantó que "los dos queremos tener hijos, tenemos ganas de formar una familia. Pero no me voy a casar embarazada porque quiero dar la vida en el matrimonio".

Finalmente, sobre la luna de miel, Daniela Nicolás contó que "todo el mundo nos dice que somos unos patudos, yo les digo que el año en Europa no fue de vacaciones, sólo nos arrancamos dos semanas a Italia".

"Obviamente hay un tema de lucas, pero pensábamos ir a un all inclusive en el Caribe, guatita al sol, y si no se puede lo haremos mpas adelante", concluyó.

