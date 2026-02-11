“¡Ahí salgo yo!”: Revelan grabación clave que hizo caer a banda que asaltó tienda telefonía en San Miguel - Chilevisión

El equipo de Reportajes A Fondo de CHV Noticias tuvo acceso a un video exclusivo de la banda que asaltó una tienda de telefonía en San Miguel: Con total orgullo, un delincuente reaccionó a su aparición en televisión tras el delito.

En las imágenes se muestra a uno de los asaltantes riéndose mientras miraba en vivo el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

El atraco ocurrió el pasado lunes 2 de febrero, cuando seis asaltantes vestidos con overoles blancos y portando una metralleta ingresaron al local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

El hombre que aparece en las imágenes es uno de los tres sujetos detenidos este miércoles, luego de un operativo concretado en tiempo récord por la Policía de Investigaciones (PDI). Todos quedaron en prisión preventiva.

El equipo de reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a material exclusivo de la captura de la banda y antecedentes que permitieron su detención, entre ellos la mencionada reacción del delincuente.

Mira el reportaje completo: