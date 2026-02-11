 “¡Ahí salgo yo!”: Revelan grabación clave que hizo caer a banda que asaltó tienda telefonía en San Miguel - Chilevisión
Minuto a minuto
“El cáncer no espera y mi vida tampoco”: Joven con leucemia no puede acceder a trasplante por ser adoptada Alcaldesa Javiera Reyes por amenazas de muerte de narcotraficantes: "Vamos a seguir trabajando" EXCLUSIVO | Pareja de reo que cometió “canibalismo” reveló antecedente de salud mental y episodio previo al ataque “¡Ahí salgo yo!”: Revelan grabación clave que hizo caer a banda que asaltó tienda telefonía en San Miguel Otro reo fue puesto en libertad por error en Santiago: Gendarmería presentó denuncia y anunció sumario
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/02/2026 19:24

“¡Ahí salgo yo!”: Revelan grabación clave que hizo caer a banda que asaltó tienda telefonía en San Miguel

En tiempo récord, la PDI detuvo a tres sujetos que participaron en el violento atraco ocurrido el pasado 2 de febrero. CHV Noticias tuvo acceso exclusivo al video que muestra una provocadora reacción de uno de los asaltantes.

Publicado por CHV Noticias

El equipo de Reportajes A Fondo de CHV Noticias tuvo acceso a un video exclusivo de la banda que asaltó una tienda de telefonía en San Miguel: Con total orgullo, un delincuente reaccionó a su aparición en televisión tras el delito.

En las imágenes se muestra a uno de los asaltantes riéndose mientras miraba en vivo el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

El atraco ocurrió el pasado lunes 2 de febrero, cuando seis asaltantes vestidos con overoles blancos y portando una metralleta ingresaron al local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

El hombre que aparece en las imágenes es uno de los tres sujetos detenidos este miércoles, luego de un operativo concretado en tiempo récord por la Policía de Investigaciones (PDI). Todos quedaron en prisión preventiva.

El equipo de reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a material exclusivo de la captura de la banda y antecedentes que permitieron su detención, entre ellos la mencionada reacción del delincuente.

Mira el reportaje completo:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza”

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz, con quien tenía planes de matrimonio.

11/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

El Fondo Nacional de Salud está en proceso de devolver a sus afiliados, ya sea cotizantes o empleadores, el dinero que pagaron en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

11/02/2026

Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…”

El tiktoker compartió el mensaje de una amiga de la comediante, quien utilizó su plataforma de Instagram para abordar la situación con una frase de la canción Que levante la mano, que popularizó en artista.

11/02/2026

Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años

La familia del actor confirmó la noticia en sus redes sociales y comentaron que falleció durante la mañana de este miércoles de forma pacífica, luego de un cáncer que lo afectaba desde 2023.

11/02/2026
Publicidad